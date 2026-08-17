ورشة الإخراج تنطلق في كلباء

تواصلت فعاليات دورة عناصر العرض المسرحي في المركز الثقافي لمدينة كلباء، تحضيراً للدورة الـ13 من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الفترة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبلين.

وانطلقت، أول من أمس، فعاليات ورشة «الإخراج»، تحت إشراف الفنان المصري الدكتور جمال ياقوت، وركز برنامج اليوم الأول للورشة على مرحلة اختيار المخرج لنص العرض وتحليله، وناقش المشرف مع المتدربين معايير اختيار النص، مشيراً إلى ضرورة أن يتوافر الدافع الحقيقي، وأن يمس النص المخرج في عاطفته وفكره.

وتتواصل الورشة لـ10 أيام، وتعقبها محاضرة بعنوان «تجربتي الإخراجية» للفنان الإماراتي محمد العامري.