كشري وفلافل وملوخية.. 47 عاماً بـ «ريحة مصر» في ذاكرة الشارقة

منذ عام 1979، ومن دون أن يغلق أبوابه ولو يوماً واحداً، يواصل مطعم «آمون» للأكلات المصرية الشعبية استقبال زبائنه في الشارقة، ليصبح واحداً من أقدم وجهات الضيافة، وأول مطعم من «المحروسة» في الإمارة الباسمة.

وعلى مدى نحو 47 عاماً، حافظ المطعم على حضوره ومكانته لدى أجيال متعاقبة من الزبائن، حتى تحول من مجرد وجهة لتناول الطعام إلى جزء من ذاكرة المكان، وحكاية مستمرة عن المطبخ المصري الشعبي في الإمارة، وأطباقه من الفلافل إلى الكشري والمقالي والملوخية.

وخلال تلك العقود، لم يقتصر حضور «آمون» على تقديم الأطباق المصرية، بل امتد إلى الحياة المجتمعية والثقافية في الشارقة، من خلال مشاركته السنوية في مختلف المهرجانات التراثية التي تنظمها الإمارة، ليصبح مساحة تلتقي فيها المائدة بالثقافة، ويعكس جانباً من التنوع المجتمعي الذي تتميز به الإمارات. وكما اجتذب زبائن عاديين استقطب نجوماً ومشاهير، من بينهم الفنان القدير يحيى الفخراني.

سر مهم

ويقف خلف استمرار المطعم الدكتور أحمد رمضان الفقي، الذي لا يقتصر دوره على إدارة «آمون»، إذ يعمل أيضاً في مؤسسات تعليمية متخصصة في مجال «صعوبات التعلم»، ويحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه في «التربية»، ما جعله قريباً بشكل واسع من متطلبات أبناء المجتمع واحتياجاتهم.

وقال الدكتور الفقي لـ«الإمارات اليوم» إن المحافظة على جودة الطعام واستقرار الأسعار شكلا جزءاً أساسياً من فلسفة المطعم منذ بداياته، مضيفاً: «نتعامل مع جهات تجهيز موثوقة في العوير بدبي وسوق الجبيل في الشارقة لجميع المستلزمات الضرورية لتقديم أفضل الوجبات، إضافة إلى شركات رفيعة المستوى لتوفير بقية الاحتياجات، وهذا سر مهم مهد لأن يبقى المنتج الذي نقدمه للناس جيداً وبأسعار معقولة جداً».

ومنذ السنوات الأولى، ارتبط اسم المكان كذلك بفكرة الطعام الشعبي الذي يستطيع مختلف أفراد المجتمع الوصول إليه، حسب الدكتور الفقي الذي أشار إلى أن أسعار الساندويشات كانت في مطلع ثمانينات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الحالية تبلغ درهمين، في حين ارتفعت حالياً إلى أربعة دراهم، وارتفعت أسعار أغلب الوجبات درهمين فقط، على الرغم من أن أسعار المواد الأولية زادت بأكثر من ذلك.

وتابع: «راضون بالرزق وسعداء بذلك، خصوصاً أننا مطعم شعبي يرتاده الآلاف شهرياً، والكثير منهم من متوسطي الدخل. ونحن متيقنون أنه كلما كانت أسعارنا في متناول الجميع، ازداد الرزق بإذن الله، لذلك لا يوجد شخص يريد تناول الوجبات الغذائية ولا يتمكن منها في الإمارة الباسمة».

ثقة

ومع مرور السنوات، توسعت دائرة زبائن المطعم لتشمل الأفراد والعائلات والجهات الحكومية، إذ أصبح وجهة لعدد من الدوائر التي تنظم مبادرات للفطور الصباحي، في حين حافظ في الوقت نفسه على حضوره اليومي لدى أسر اعتادت شراء وجباتها منه، وفق الدكتور الفقي، مؤكداً أن «الكثير من الدوائر الحكومية تنظم مبادرة الفطور الصباحي ويلجؤون لنا لثقتهم بنا وبالأسعار المناسبة، في حين يعود الآباء مساءً ليشتروا الوجبات لعوائلهم، وهذا الأمر سر آخر من استدامة نجاح المطعم».

وتابع: «أحد أسرار استدامة نجاح المطعم لنحو 47 عاماً لحد الآن هو الشغف الذي تتمتع به الأكلات المصرية التقليدية، ومنها الفلافل والمقليات، إضافة إلى الملوخية والطواجن وغيرها». وأوضح الفقي أن «الأسعار المناسبة والمذاق اللذيذ وحسن التعامل مع الزبائن تشكل جميعها العمود الفقري لهذا الإقبال».

وأكمل: «الكثير من الرواد والزبائن الأوائل، بعد أن انتقلوا للمعيشة في أماكن أخرى من إمارات الدولة، طلبوا منا افتتاح فروع في دبي وعجمان وأنحاء أخرى من الشارقة، لكننا لا نريد فعل ذلك لكي نركز على الاستمرار بنجاح المطعم الرئيس».

وبذلك، بقي «آمون» مرتبطاً بمكانه الأصلي، في حين أتاحت خدمات التوصيل للزبائن الذين ابتعدت أماكن إقامتهم الوصول إلى الوجبات التي اعتادوها، من دون أن يتغير عنوان المطعم أو هويته الشعبية.

موعد عائلي

ولا تتوزع حركة الزبائن على مدار الأسبوع بالطريقة نفسها، إذ يكشف مالك المطعم أن يومي السبت والأحد يشهدان الحضور الأكبر للمواطنين، أفراداً وعائلات، خلال فترة الفطور الصباحي، مستفيدين من عطلة نهاية الأسبوع وغياب الالتزامات الوظيفية التي تشغلهم خلال أيام العمل.

وفي مدينة تغيرت ملامحها واتسعت شوارعها وتبدلت أنماط الحياة فيها على مدى عقود، بقي «آمون» في مكانه، محتفظاً بمائدة تستعيد في كل يوم مذاقاً مصرياً قديماً، وتمنح أجيالاً جديدة فرصة التعرف إلى نكهة أصبحت، مع مرور الزمن، جزءاً من حكاية الشارقة نفسها.

قائمة مشاهير

خلال قرابة خمسة عقود، لم تقتصر قائمة رواد «آمون» على الزبائن المعتادين، إذ استقبل أسماء معروفة ومشاهير. وكشف الدكتور أحمد رمضان الفقي عن أن العديد من النجوم المصريين زاروا المطعم عند حضورهم إلى الشارقة، ومنهم الفنان القدير يحيى الفخراني، وإلهام شاهين، ومحمد لطفي، فضلاً عن لاعبين من المنتخب الوطني الإماراتي من مختلف الأجيال.

ولم يكن حضور «آمون» محصوراً في أبناء الجاليات العربية أو الزبائن الذين يعرفون المطبخ المصري مسبقاً، إذ شهد أيضاً إقبالاً من سياح قدموا إلى الإمارات.

. نجوم ومشاهير زاروا المطعم، ومن بينهم الفنان القدير يحيى الفخراني.