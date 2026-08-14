«بوتيرو في نيويورك».. رحلة ملهمة بين أعمال فنان أعاد تشكيل العالم

في لحظة تحتفي بواحد من أكثر الفنانين تأثيراً في القرن الـ20، تفتح مدينة نيويورك نافذة جديدة على عالم الرسام والنحات الكولومبي الراحل، فرناندو بوتيرو، عبر معرض «بوتيرو في نيويورك» الذي تستضيفه دار سوذبيز للمزادات، بالتعاون مع مؤسسة بوتيرو، ويستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل.

ولا يقتصر المعرض على عرض مجموعة من اللوحات والمنحوتات، بل يقدم قراءة فنية لسنوات حاسمة عاشها بوتيرو في نيويورك، المدينة التي أسهمت في صقل رؤيته الجمالية، ورسّخت حضوره على الساحة الفنية العالمية، قبل أن يتحول إلى أحد أشهر الأسماء في تاريخ الفن الحديث.

ويضم المعرض أعمالاً أنجزها بوتيرو خلال فترة إقامته في نيويورك، وهي مرحلة شهدت تطوراً لافتاً في لغته البصرية التي قامت على إعادة تشكيل الواقع عبر أحجام ضخمة وأجساد ممتلئة، في أسلوب أصبح يُعرف عالمياً باسم «البوتيرية».

ومن بين أبرز الأعمال المعروضة لوحة الجنرال التي تجسد إحدى السمات الأساسية في أعمال الفنان، حيث تتحول الشخصيات العسكرية إلى رموز إنسانية تحمل أبعاداً تتجاوز المظهر الخارجي، لتفتح الباب أمام التأويل والنقد الاجتماعي.

اشتهر فرناندو بوتيرو بتقديم شخصيات وأجسام متضخمة، إلا أنه كان يرفض وصف أعماله بأنها تعكس البدانة، مؤكداً أن اهتمامه كان منصباً على الحجم والكتلة والتوازن التشكيلي، باعتبارها أدوات تمنح اللوحة قوة بصرية وحضوراً استثنائياً.

وتتنوع موضوعات المعرض بين البورتريهات والطبيعة الصامتة ومشاهد الحياة اليومية، إلى جانب أعمال تستلهم التاريخ والحياة، وهي موضوعات عالجها الفنان بأسلوب يجمع بين الواقعية والخيال والسخرية الهادئة.

شكلت نيويورك بالنسبة إلى بوتيرو أكثر من مجرد مكان للإقامة، إذ أتاحت له الاحتكاك المباشر بالحركة الفنية العالمية، والتعرف إلى أحدث المدارس والتيارات، مع احتفاظه - في الوقت نفسه - بجذوره اللاتينية وهويته الكولومبية، ونجح في تقديم تجربة فنية خاصة لم تتأثر بالاتجاهات السائدة، بل أسست مدرسة مستقلة استطاعت أن تجد مكانها في أهم المتاحف والمجموعات الفنية حول العالم.

يعد فرناندو بوتيرو الذي توفي عام 2023 عن عمر ناهز 91 عاماً، أحد أبرز الفنانين الذين خرجوا من أميركا اللاتينية إلى العالمية، وتنتشر أعماله في متاحف وساحات عامة في مدن مثل باريس ومدريد ونيويورك وسنغافورة.