مبادرة «ملفى الإبداع» تراهن على المواهب الشابة

أطلقت مجالس أبوظبي التابعة لـ«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، مبادرة «ملفى الإبداع»، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب في مجالات متنوعة، تشمل الفنون التشكيلية، والحرف اليدوية، والتصوير الفوتوغرافي، والمشاريع الإبداعية والتقنية بمختلف تخصصاتها، من خلال توفير منصة نوعية لعرض إبداعاتهم، بما يسهم في دعم المشهد الثقافي، وتعزيز حضور المبدعين، وانطلقت أولى محطات المبادرة من مجلس الشوامخ في أبوظبي، من خلال تنظيم معرض بعنوان «إبداع الغد: كيف يرى شبابنا مستقبلنا الثقافي»، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، واستمر ثلاثة أيام، احتفاءً بإبداعات الشباب ودورهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية.

وأكد رئيس مجلس أبوظبي للشباب، سيف المنصوري، أن مشاركة المجلس كشريك استراتيجي في المبادرة جاء امتداداً لدوره في تمكين الشباب، وفتح الفرص أمامهم لإبراز مواهبهم وقدراتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة وفّرت مساحة نوعية للمواهب الشابة لعرض أعمالها ومشاريعها، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي، وبناء جسور التواصل مع الجهات المتخصصة والخبراء، بما يسهم في دعم مشاركتها في الاقتصاد الإبداعي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو والتطور.