عيدابي يستعيد محطات المسيرة.. من ناصية الشعر إلى واحة الثقافة

يواصل برنامج «حواريات» في مؤسسة الشارقة للفنون استعادة تجارب وأصوات أسهمت في تشكيل المشهد الثقافي والفني محلياً وعربياً، مستضيفاً في جلسته الثانية المستشار الثقافي في دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، الدكتور يوسف عيدابي.

وتقام الجلسة، مساء بعد غد، في مبنى الطبق الطائر تحت عنوان «من ناصية الشعر إلى واحة الثقافة»، لتضيء على أبرز محطات مسيرة الدكتور عيدابي، الممتدة على مدى عقود من الإبداع والعمل والتخطيط الثقافي، وصولاً إلى إسهاماته في بناء وتطوير عددٍ من المشاريع والمؤسسات الثقافية. كما تستعيد الجلسة فصولاً من هذه المسيرة، بما تحمله من تجارب ورؤى ارتبطت بمراحل مفصلية في الحياة الثقافية، فمن ناصية الشعر إلى خشبة المسرح، ومن العمل الصحافي إلى واحة الثقافة وغروسها المثمرة في الشارقة.. ثمة ذاكرة ممتدة، وتجربة غنية تتطلع هذه الجلسة لاستكشافها وسبر مكنوناتها الثمينة، وإتاحة الفرصة للاستماع إلى فصول من التأسيس والرؤى والتطلعات التي أسهمت في تشييد ركن الثقافة المكين، وجعلت من الشارقة وجهة للمبدعين والحالمين والمثقفين من كل حدب وصوب.

ويعد الدكتور عيدابي أحد الأسماء البارزة في المشهد الثقافي العربي، وهو شاعر ومسرحي وناقد سينمائي وأكاديمي، يشغل منصب المستشار الثقافي في دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية منذ 2009، كما شغل سابقاً منصب عميد معهد الموسيقى والمسرح في الخرطوم، وأستاذاً جامعياً في جامعات بالسودان ورومانيا والإمارات.

وصدر له العديد من المؤلفات، من بينها: «الوافي في تاريخ المسرح في السودان»، و«التراث الشعبي في الإمارات»، و«فن الصوت الخليجي»، و«الفن الجديد في الإمارات».