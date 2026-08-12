«كلمات» تجمع أطفالاً وعائلات في ظلال القراءة والفن والعطاء

نظمت «مؤسسة كلمات»، المؤسسة الإماراتية غير الربحية المعنية بتعزيز حق الأطفال في القراءة، فعالية عائلية جمعت سرد القصص والإبداع والعطاء، في ياس مول بأبوظبي، ضمن تعاونها مع الفنان الفرنسي التونسي العالمي «إل سيد».

ويتواصل متجر «مؤسسة كلمات × إل سيد» المؤقت في «ترايانو»، التابع لمجموعة شلهوب في ياس مول، حتى 30 أغسطس الجاري، مقدماً مجموعة حصرية من الأزياء والقرطاسية ومنتجات أسلوب الحياة، مستوحاة من فن «الكاليغرافيتي» الذي يشتهر به «إل سيد»، ويجمع فيه بين الخط العربي والفن المعاصر للتعبير عن الهوية والانتماء، والوحدة والتواصل بين الثقافات.

ويجمع التعاون بين رسالة «مؤسسة كلمات» الهادفة إلى توسيع وصول الأطفال إلى الكتب والمعرفة، واللغة الفنية المميزة لـ«إل سيد»، بما يتيح للجمهور دعم حق الأطفال في القراءة من خلال اقتناء منتجات المجموعة، ويُخصص ريعها لمبادرة «تبنَّ مكتبة»، مع التركيز على توفير الكتب العربية والموارد التعليمية للأطفال في تونس.

واستقبلت الفعالية 25 طفلاً برفقة عائلاتهم في تجربة تهدف إلى تنمية ارتباط الأطفال باللغة العربية، وتعزيز دور الأسرة في تشجيع القراءة، وإظهار كيف يمكن لإسهام بسيط أن يساعد طفلاً آخر على اكتشاف كتاب والوصول إلى المعرفة.

وافتتحت الكاتبة وراوية القصص، سامية عايش، البرنامج بنقاش حول أهمية تشجيع الأطفال على القراءة باللغة العربية، أعقبه سرد تفاعلي لكتاب الأطفال «عاشت الشين».

وقالت مديرة «مؤسسة كلمات»، آمنة المازمي: «تكتسب الشراكات معناها الحقيقي عندما تجمع قدرات مختلفة حول غاية مشتركة، وتحول التعاون إلى أثر ملموس، وتجمع شراكتنا مع الفنان إل سيد بين الفن واللغة العربية والقراءة والعطاء، بينما توفر شراكتنا مع (ترايانو) منصة مهمة لتقريب هذه الرسالة من العائلات والمجتمع.

ومن خلال هذه الشراكات، يلتقي الإبداع والمشاركة المجتمعية والعطاء حول غاية أساسية هي حق كل طفل في القراءة».

وأضافت: «نؤمن في مؤسسة كلمات بأن القيم المشتركة ينبغي أن تتحول إلى فرص حقيقية للمجتمعات التي نخدمها، ومن خلال إبداع (إل سيد) وقدرة (ترايانو) على الوصول إلى زواره، نتيح للجمهور دوراً مباشراً في هذه المسيرة، وندعو العائلات والزوار إلى اكتشاف المجموعة، والإسهام من خلال كل عملية شراء في إيصال الكتب والمعرفة والفرص إلى مزيد من الأطفال».

حق المعرفة

تعمل «مؤسسة كلمات» على توسيع الوصول إلى الكتب والمعرفة، وتشجيع القراءة باللغة العربية، وتوفير فرص قراءة دامجة للأطفال، والمجتمعات التي قد يصعب عليها الوصول إلى الكتب، ومن خلال مبادراتها، ومنها «تبنَّ مكتبة» و«أرى»، تدعم المؤسسة المجتمعات الأقل حظاً والأكثر هشاشة، إلى جانب الأطفال الذين يحتاجون إلى صيغ قراءة ميسرة.

وكانت مجموعة «مؤسسة كلمات × إل سيد» قد أُطلقت للمرة الأولى، في نوفمبر الماضي، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة «مؤسسة كلمات»، ويُخصص ريع المجموعة لدعم مبادرة «تبنَّ مكتبة»، مع التركيز على تعزيز وصول الأطفال في تونس إلى القصص والكتب والموارد التعليمية.

آمنة المازمي:

. الشراكات تكتسب معناها الحقيقي عندما تجمع قدرات مختلفة حول غاية مشتركة، وتحوّل التعاون إلى أثر ملموس.

. 30 الجاري موعد اختتام متجر «مؤسسة كلمات × إل سيد» في «ترايانو».