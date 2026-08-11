مركز أبوظبي للغة العربية يصدر التقرير الثاني من مشروع «المناهج»

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية التقرير الثاني من مشروع دراسة مناهج اللغة العربية، بعنوان: «النصوص الأدبية: الإطار المرجعي، الاختيار، أساليب التدريس»، مواصلاً جهوده في تطوير مناهج اللغة العربية، والارتقاء بتدريس الأدب في العالم العربي، ويتناول التقرير، الذي يأتي استكمالاً للتقرير الأول، الصادر في عام 2023، واقع مناهج اللغة العربية، ويستشرف مستقبلها في خمس دول عربية هي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، إن «الأدب يشكّل ركيزة أساسية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وبناء مناهج تعليمية حديثة وفاعلة يأتي من فهم عميق للتجارب، والممارسات التي تسهم في تطوير مخرجات التعليم وسياساته، لهذا حرص المركز على تدعيم المناهج العربية بهذا التقرير الذي يخدم الاستثمار في تنمية المواهب في هذا المجال، ويثري مستقبل الثقافة العربية، ويوفّر مرجعاً علمياً محكّماً يدعم صنّاع القرار، والمؤسسات التعليمية ويمكّنها من تطوير مناهج ترتكز على أفضل الممارسات المتّبعة، مع مواصلة الحفاظ على مكانة اللغة العربية وأصالتها».

علي بن تميم:

• «المركز» حرص على تدعيم المناهج العربية بهذا «التقرير» الذي يثري مستقبل الثقافة العربية.