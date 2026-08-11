مجلة «المسرح» تطل بالعدد الـ 83

يطل العدد الجديد الـ83 من مجلة «المسرح»، التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، بمجموعة متنوعة من القراءات والحوارات التي ترصد أبرز ملامح الحركة المسرحية في الشارقة والعالم.

وتضمن العدد تقريراً حول مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للموسم المسرحي الـ19، كما غطى فعاليات «اليوم الإماراتي للمسرح» الذي نظمته جمعية المسرحيين، واشتمل على استطلاع موسع يسلط الضوء على تجربة «مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة».

وفي «حوار» تنشر المجلة مقابلة مع الفنانة التونسية جليلة بكار.