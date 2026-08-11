«منحة الطهاة الإماراتيين» يعود مع 10 مشاركين

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) النسخة الثالثة من برنامج منحة الطهاة الإماراتيين للأسر المنتجة، الذي تنظمه بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع والمركز الدولي لفنون الطهي بدبي (ICCA Dubai)، بهدف دعم الأسر المنتجة، وتطوير مهارات أفرادها في فنون الطهي وريادة الأعمال، وتنمية قدراتهم في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على أصحاب المواهب وتمكينهم من صقل خبراتهم في هذه المجالات، بما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى تعزيز التنمية المجتمعية، وإبراز ثقافة الضيافة المحلية وتفرّد المطبخ الإماراتي، وتوسيع حضوره على الخريطة العالمية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وستتيح المبادرة التي تندرج ضمن برنامج «منحة دبي الثقافية»، للأسر المنتجة فرصة التحول إلى روّاد أعمال محترفين في مجال فنون الطهي، بما يسهم في المحافظة على تقاليد المطبخ الإماراتي، ويؤهلها للمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية والترفيهية التي تستضيفها دبي على مدار العام، دعماً للصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة.

ورش تدريبية

وتسعى «دبي للثقافة»، من خلال المبادرة، إلى تدريب 10 مشاركين من الأسر المنتجة، وهم: أمينة عبدالله محمد العبدولي، ومريم راشد سيف الغفلي، ومريم علي مطر البلوشي، وزين علي عبدالله يتيم، وماريا سعيد أحمد بو كرود المري، وميرة سعيد أحمد بو كرود المري، وليلى محمد حسن، وحنيفة عبدالله علي جنكي، وفاطمة خميس مجدم، وأميرة أحمد حسن علي الخطيب، وتأهيلهم من خلال برنامج متكامل للتمكين والتطوير في فنون الطهي وإدارة المشاريع.

وتتضمن النسخة الثالثة من البرنامج، سلسلة من ورش العمل التدريبية والجلسات الإرشادية بإشراف نخبة من خبراء المركز الدولي لفنون الطهي بدبي، وخلالها يتعرف المشاركون إلى معايير المواصفات، وأساليب إعداد قوائم طعام مبتكرة، وأهمية المحافظة على سلامة الأغذية والصحة العامة، وأنواع الأطعمة الصحية والأنظمة الغذائية، إلى جانب حساب الكلفة، وطرق التخطيط والتحضير، وأساليب تصميم الهوية البصرية والعلامة التجارية، ومتطلبات التراخيص. كما سيتيح البرنامج للمشاركين فرص المشاركة في الفعاليات الثقافية، وبناء شبكات علاقات مهنية.

نكهات أصيلة

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي: «تواصل (دبي للثقافة)، عبر (منحة فنون الطهي للأسر المنتجة)، دعم الأسر المنتجة وتمكينها من تطوير قدراتها والاستفادة من خبرات نخبة من المختصين، بما يثري تجاربها ويحفزها على إعادة تقديم المطبخ الإماراتي برؤى معاصرة تستلهم نكهاته الأصيلة وتبرز ثراءه وتنوعه، كما يساعدها في تحويل أفكارها وطموحاتها إلى مشاريع مستدامة تعبر عن الهوية الإماراتية برؤى معاصرة تستلهم نكهاته الأصيلة وتبرز ثراءه وتنوعه، كما يساعدها في تحويل أفكارها وطموحاتها إلى مشاريع مستدامة تعبر عن الهوية الإماراتية، وتعزز حضور فنون الطهي في المشهد الثقافي والإبداعي في دبي».

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، ميثاء الشامسي: «نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن تمكين رواد الأعمال المنزلية لا يقتصر على تطوير المهارات، بل يشمل تعزيز الثقة بالقدرات، وتهيئة بيئة داعمة تساعد الأفراد على تحويل مواهبهم إلى فرص مستدامة، تسهم في تعزيز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية، ومن خلال هذه الشراكات النوعية، نواصل دعم المبادرات التي تجمع بين التمكين والحفاظ على الموروث الثقافي، بما يعزز التلاحم المجتمعي ويرتقي بجودة الحياة».