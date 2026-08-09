صيف الإمارات 2026.. ينبض بالأصالة والفرح

يحظى القطاع السياحي في دولة الإمارات خلال موسم صيف 2026، بزخم متنامٍ، مدفوعاً بتنوع التجارب السياحية والفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، ضمن منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والمرافق العالمية، والبرامج الموسمية التي تلبي تطلعات مختلف فئات السياح.

وتتنوع فعاليات الموسم الصيفي في مختلف إمارات الدولة بين التسوق والترفيه والثقافة والتراث، بما يواكب توجهات الإمارات لتنويع المنتج السياحي، وتعزيز السياحة العائلية وتحويل الصيف إلى محطة رئيسة ضمن الأجندة السياحية السنوية.

وفي أبوظبي، تصدرت المهرجانات التراثية المشهد الصيفي، وفي مقدمتها مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ22، الذي استقطب نحو 80 ألف زائر.

وتحتضن مختلف الوجهات السياحية والثقافية والترفيهية في أبوظبي، فعاليات وأنشطة تجمع بين الترفيه والتعليم والثقافة، وتقدّم للعائلات والأطفال والزوّار تجارب متنوعة تعكس رؤية العاصمة الإماراتية في ترسيخ مكانتها، وجهة عالمية تنبض بالحياة على مدار العام.

وفي دبي، تستقطب مفاجآت صيف دبي الزوار من خلال عروض التسوق والفعاليات الترفيهية والثقافية التي تتضمن الفنون الأدائية في مول الإمارات، عبر عروض السيرك والاستعراضات الراقصة والعروض التفاعلية، بينما يحتضن دبي فستيفال بلازا مسابقة للرقص تستهدف الشباب والعائلات، ويستضيف ابن بطوطة مول سباقات جري داخلية بمسافات متنوعة تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة.

فيما تقدم عروض صيف الشارقة برنامجاً متنوعاً من الفعاليات التجارية والمجتمعية بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم الحركة السياحية والتجارية خلال الموسم.

وتضمنت الفعاليات الصيفية في الشارقة الدورة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب، الذي استقطب أكثر من 35 ألف زائر، وشهد مسابقات الرطب والفواكه المحلية.

بدورها احتضنت عجمان مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، الذي جمع المزارعين ومنتجي العسل والأسر المنتجة، وضم مسابقات ومعارض للمنتجات الوطنية والأنشطة التراثية.

ويؤكد زخم الفعاليات الصيفية نجاح دولة الإمارات في بناء موسم سياحي متكامل يجمع بين الأصالة والحداثة، ويوظف الموروث الثقافي والتراثي في دعم التنمية السياحية، ويرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية توفر تجربة سياحية متنوعة ومستدامة على مدار العام.