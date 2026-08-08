أبوظبي تواصل صيفها بروزنامة حافلة بالثقافة والترفيه

تواصل أبوظبي تعزيز حضورها وجهةً صيفيةً للفعاليات الثقافية والترفيهية، عبر برنامج حافل يمتد من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، ويجمع بين الأنشطة العائلية، والتجارب الثقافية، والعروض الفنية، والفعاليات الرياضية، في إطار أجندة صيفية تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتقدم أكثر من 100 تجربة موزعة على أنحاء الإمارة.

ويعكس البرنامج تنوع المشهد الثقافي والترفيهي في أبوظبي، من خلال المزج بين الفعاليات التعليمية والعروض الحية والأنشطة الرياضية، إلى جانب مبادرات تشجع على زيارة المتاحف والمواقع الثقافية، بما يمنح سكان الإمارة وزوارها خيارات متعددة لقضاء العطلة الصيفية.

وتحتل الأنشطة العائلية مساحة بارزة ضمن البرنامج، إذ يستضيف متحف الأطفال في متحف اللوفر أبوظبي مخيم «مغامرة الألعاب اللوحية» خلال الفترة من 11 إلى 21 أغسطس، مقدماً للأطفال واليافعين فرصة للتعرّف إلى تاريخ ألعاب الطاولة وتطورها، من خلال ورش عملية، تشمل الألعاب الإماراتية التقليدية، إلى جانب تصميم وصناعة لعبة خاصة بكل مشارك.

كما تستضيف «الاتحاد أرينا» يومَي 15 و16 أغسطس العرض الغنائي التفاعلي «كوكوميلون سينغ-أ-لونغ»، الذي يقدم تجربة ترفيهية مستوحاة من واحدة من أشهر سلاسل الأطفال العالمية.

وفي الجانب التراثي، يواصل «مخيم الإرث» في قصر الحصن وبيت الحرفيين ومتحف المقطع فعالياته حتى 20 أغسطس، مقدماً للأطفال برامج تجمع بين التعرّف إلى الحِرَف التقليدية الإماراتية، وسرد القصص، والأنشطة المستوحاة من مبادئ الهندسة، في إطار يربط بين التعلم والتجربة العملية.

وتستمر أيضاً فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي» حتى 23 أغسطس في مركز أدنيك أبوظبي، مع أكثر من 25 منطقة مخصصة لممارسة 12 رياضة مختلفة داخل أكبر فعالية رياضية داخلية في المنطقة، بينما تتواصل الفعاليات في مركز أدنيك العين حتى 19 أغسطس، بما يُعزّز حضور الرياضة ضمن البرنامج الصيفي للإمارة. ولا تقتصر أجندة الصيف على الترفيه، بل تمنح الثقافة مساحة واسعة من خلال سلسلة من المعارض والبرامج الفنية، ويستضيف المجمع الثقافي معرض «شيزاد داوود: حسّ الأحلام» حتى 20 سبتمبر، ويضم أكثر من 40 عملاً فنياً تتنوع بين اللوحات والمنحوتات والأفلام وتجارب الواقع الافتراضي.

وفي قصر الإمارات ماندارين أورينتال، يتواصل تقديم العمل الفني «طية الحرير» الذي يجمع بين عناصر الحِرَف الإماراتية، وثقافة إعداد القهوة.

كما يواصل متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي استقبال زواره في معرض «مغامرة الألعاب اللوحية»، الذي يستمر حتى أبريل 2027، ويقدم تجربة تفاعلية تستكشف تاريخ ألعاب الطاولة، بوصفها وسيلة للتعلم والتواصل بين الحضارات. وفي إطار تشجيع الإقبال على المؤسسات الثقافية، يستمر حتى 30 سبتمبر تطبيق خصم على تذاكر دخول متاحف المنطقة الثقافية في السعديات للمقيمين في دولة الإمارات، إلى جانب دخول مجاني للأطفال وكبار السن فوق 60 عاماً.

وعلى صعيد الفعاليات الفنية، تستضيف «الاتحاد أرينا» في 21 أغسطس حفلاً للمطرب الهندي، سونو نيغام، ضمن أولى محطات جولته العالمية، بينما تشهد الصالة في اليوم التالي عرض «ذيس إز مايكل»، الذي يحتفي بإرث نجم البوب العالمي، مايكل جاكسون.

كما تتواصل حتى نهاية سبتمبر جلسات «مرسانا وقت الغروب» في جزيرة الحديريات، مقدمة أمسيات تجمع بين الإطلالات البحرية والأنشطة الاجتماعية.