عجمان تختتم برنامج «سفير الثقافة الإماراتية»

اختتم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أمس، برنامج «سفير الثقافة الإماراتية»، الذي نظم على مدار أسبوعين ضمن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري، بهدف إعداد جيل من الشباب الإماراتي القادر على تمثيل الهوية الوطنية والتعريف بالثقافة الإماراتية أمام مختلف الجنسيات بأسلوب معاصر وتفاعلي.

وتضمن البرنامج أسبوعاً تدريبياً في مقر المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، قدم خلاله عدد من موظفي المكتب بجانب مدربين من مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري، ورشاً متخصصة جمعت بين المهارات الشخصية والتقنية.

وركزت الورش على مهارات التواصل، والإلقاء، والحوار، والتعامل مع الجمهور، إلى جانب مهارات التصوير، والتصميم، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي.