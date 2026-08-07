دبي تعيد تعريف العطلة الصيفية بتجارب ترفيهية لا تنسى

تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية لصناعة الترفيه، عبر منظومة متكاملة من الوجهات والتجارب التي تنجح في تحويل الإجازة الصيفية إلى موسم حافل بالأنشطة الإبداعية والفعاليات العائلية. وبين المرافق الداخلية المكيفة والوجهات الخارجية، تقدم المدينة خيارات متنوعة تجمع بين الترفيه والتعلم والاستكشاف، لتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتمنح الزوار والمقيمين فرصة لصناعة ذكريات لا تُنسى.

ولا تقتصر التجارب الصيفية على الألعاب التقليدية، بل تمتد إلى ورش الفنون والحرف اليدوية، وتجارب الطهي، والمغامرات المائية، والسباقات التفاعلية، إضافة إلى الوجهات الثقافية والمتاحف الغامرة، لتشكل جميعها لوحة متكاملة تعكس قدرة دبي على الابتكار في صناعة الترفيه، وتؤكد أن فصل الصيف بات موسماً حافلاً بالأنشطة التي تجمع أفراد الأسرة في تجربة واحدة، تمزج بين المتعة والفائدة والإبداع.

فعاليات مائية

تتربع الفعاليات المائية على عرش الأنشطة الأكثر استقطاباً للعائلات خلال أشهر الصيف، خصوصاً مع تنوع الخيارات التي توفرها دبي، سواء على امتداد شواطئها المفتوحة أو داخل المنتزهات والمرافق الترفيهية المغلقة. ويمنح هذا التنوع الزوار فرصة اختيار التجربة التي تناسب أعمارهم واهتماماتهم، بداية من الأنشطة الخفيفة وحتى المغامرات التي تتطلب جرأة أكبر، في أجواء آمنة وتجهيزات عالمية المستوى.

وتبدأ المغامرات مع تجربة «الجيت سكي» التي تتيح لعشاق السرعة الانطلاق فوق مياه الخليج العربي، أو مع «الدراجة المائية الطائرة» التي تمنح المشاركين إحساساً فريداً بالتحليق فوق سطح الماء.

ولا تتوقف التجارب عند الشواطئ، بل تمتد إلى عالم البحار والأحياء المائية، حيث تقدم دبي مجموعة واسعة من الأنشطة التي تسمح للزوار باكتشاف الحياة البحرية عن قرب. ففي «دبي أكواريوم» تبدأ الرحلة مع برامج الغوص التي تناسب مختلف المستويات، من تجارب الغطس الأولى للمبتدئين وصولاً إلى الغوص الاحترافي.

وتستكمل المغامرات المائية في المنتزهات المتخصصة التي أصبحت من أبرز معالم الترفيه الصيفي في الإمارة. وتبقى «وايلد وادي» واحدة من أشهر هذه الوجهات، بفضل ما تضمه من منزلقات مائية وألعاب تناسب مختلف الأعمار.

أما «ليغولاند ووتر بارك»، فيقدم تجربة مختلفة تستهدف العائلات والأطفال على وجه الخصوص، حيث تتحول قطع الليغو الشهيرة إلى عنصر أساسي في المغامرة، من خلال مجسمات عملاقة وأنشطة تفاعلية وألعاب مائية تمنح الصغار فرصة للعب والإبداع في الوقت نفسه، بما يجعل الزيارة مزيجاً من الترفيه والخيال.

ومن عالم المنزلقات المائية، ينتقل الأطفال إلى مساحة مختلفة من الاكتشاف في «أولي أولي»، الذي يعد واحداً من أبرز المراكز التعليمية التفاعلية في دبي.

عالم الفنون والإبداع

لا تتوقف الخيارات الصيفية عند المغامرات المائية، بل تمتد إلى عالم الفنون والإبداع، حيث تخصص دبي مساحة واسعة للتجارب التي تجمع بين الترفيه وتنمية المهارات، في توجه يعكس تنامي الاهتمام بالأنشطة التي تتيح للعائلات والأصدقاء خوض تجارب مشتركة تتجاوز التسلية التقليدية، لتصبح مناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أعمال فنية يحتفظ بها المشاركون كتذكار لتجربتهم.

ومن بين هذه الوجهات تبرز «وايلد بينت»، التي تقدم مفهوماً مختلفاً للرسم، إذ تمنح الزوار حرية استخدام الألوان والتعبير عن أفكارهم بعيداً عن القواعد الأكاديمية التقليدية.

وتتواصل الرحلة الفنية في استوديو «موفن» للفنون والحرف اليدوية، الذي تحول إلى وجهة تستقطب محبي الأعمال اليدوية بمختلف أعمارهم. ويقدم الاستوديو مجموعة واسعة من الورش الإبداعية

أما استوديو «يدوي»، فيقدم تجربة مختلفة قوامها الطين والخزف، حيث يتعرف المشاركون إلى أساسيات تشكيل القطع الخزفية يدوياً أو باستخدام دولاب الفخار، في تجربة تجمع بين الدقة والإبداع، وتمنحهم فرصة تصميم أوانٍ وقطع فنية خاصة بهم، بإشراف مدربين متخصصين.

ومع تنامي شعبية التجارب التفاعلية، تبرز «كاوس كارتس» بوصفها واحدة من أحدث الوجهات التي تمزج بين الرياضة والترفيه والتكنولوجيا. وتعتمد التجربة على دمج سباقات الكارتينغ التقليدية مع تقنيات ألعاب الفيديو والإسقاطات الرقمية.

السياحة المتكاملة

ولا تقتصر الوجهات الصيفية في دبي على الترفيه والمغامرات، بل تخصص مساحة واسعة للثقافة والفنون، انطلاقاً من إيمانها بأن التجربة السياحية المتكاملة تجمع بين المتعة والمعرفة. ويأتي «السركال أفينيو» في مقدمة هذه الوجهات، بعدما تحول إلى أحد أهم المراكز الإبداعية في المنطقة، حيث يضم عشرات صالات العرض الفني والاستوديوهات الإبداعية والمساحات الثقافية التي تستضيف على مدار العام معارض وفعاليات وورش عمل لفنانين من مختلف أنحاء العالم.

وتتواصل الرحلة مع «مدام توسو دبي»، الذي يتيح للزوار الاقتراب من مجسمات شمعية تحاكي أشهر الشخصيات العالمية والعربية في مجالات الفن والرياضة والسياسة، وسط أجواء تفاعلية تتيح التقاط الصور والتعرف إلى تفاصيل دقيقة في تصميم هذه المجسمات، ما يجعل الزيارة تجربة ترفيهية وثقافية في الوقت نفسه.

أما «تودا» (مسرح الفن الرقمي)، فيقدم نموذجاً مختلفاً للفنون المعاصرة، من خلال عروض غامرة تعتمد على الإسقاطات الضوئية والشاشات العملاقة والمؤثرات الصوتية، لتتحول الأعمال الفنية إلى تجربة حسية يعيشها الزائر بكل تفاصيلها، في مزيج يجمع بين التكنولوجيا والإبداع البصري والموسيقي.

ويختتم «متحف المستقبل» هذه الرحلة بين أبرز الوجهات الصيفية في دبي، مقدماً تجربة استثنائية تدعو الزوار إلى استكشاف ملامح العقود المقبلة، والتفاعل مع أفكار وابتكارات تعيد تصور مستقبل المدن والصحة والفضاء والاستدامة والتقنيات المتقدمة.

موسم حافل بالتجارب

تعكس هذه المنظومة المتنوعة من الوجهات كيف نجحت دبي في إعادة تعريف مفهوم العطلة الصيفية، فلم تعد الإجازة مجرد وقت للراحة، بل أصبحت موسماً حافلاً بالتجارب التي تجمع بين المغامرة والتعلم والثقافة والإبداع. وبين الألعاب المائية، وورش الفنون، والتجارب التفاعلية، والمتاحف، والوجهات الثقافية، يجد كل فرد من أفراد الأسرة ما يلبي اهتماماته، في تجربة متكاملة تؤكد المكانة التي رسّختها دبي بوصفها واحدة من أكثر المدن العالمية قدرة على الابتكار في صناعة الترفيه، وتحويل كل موسم إلى فرصة لاكتشاف تجربة جديدة.

تجارب مع الطعام

لا تتوقف المتعة في دبي خلال فصل الصيف عند الأنشطة المائية أو الفعاليات الترفيهية، بحيث توجد العديد من الوجهات التي تتيح تحويل تجربة إعداد الطعام إلى مساحة للإبداع، ومنها تجربة تزيين قوالب الحلوى في «سكيل لاب»، وكذلك تجربة إعداد الباستا مع «ساغرا» الذي يقدم مجموعة من ورش العمل لتعليم كيفية إعدادها بشكل يدوي، فيما يقدم مركز «هيوم» فرصة استكشاف الطاهي بداخل كل شخص من خلال ورش عمل خاصة بتعليم أصول الطبخ بأسلوب فني وممتع.

. تمتد التجارب الصيفية إلى ورش الفنون والحرف اليدوية، وتجارب الطهي، والمغامرات المائية.

. المنتزهات المائية في دبي أصبحت من أبرز معالم الترفيه الصيفي، وتستقطب آلاف المقيمين والسياح.

. لا تقتصر الوجهات الصيفية على الترفيه، بل تم تخصيص مساحة واسعة لفعاليات الثقافة والفنون التي تجمع بين المتعة والمعرفة.