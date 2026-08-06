«مدارس الحياة» تحتفي بـ «دبي الأفعال»

تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بإمارة دبي باعتبارها مدينة للإبداع والابتكار والتنوع الثقافي، من خلال مشروعها «مدارس الحياة» الذي يدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي، إذ تستضيف مكتبات دبي العامة خلال الشهر الجاري 39 ورشة عمل وجلسة إبداعية مستلهمة من مبادرة «دبي الأفعال» التي أطلقت لنقل فلسفة دبي في العمل إلى الأجيال المقبلة، وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة بسرعة وتميز ودقة.

وستتيح أندية مشروع «مدارس الحياة» وورشُه النوعية للأطفال والعائلات والكبار استكشاف مجالات الفنون والحرف اليدوية واللغات والموسيقى والتغذية والخط، والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)، ما يسهم في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر لدى أفراد المجتمع ضمن بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتجربة، وهو ما ينسجم مع أولويات «دبي للثقافة» ومسؤولياتها الهادفة إلى جعل الثقافة في متناول الجميع، وتحويل مكتبات دبي العامة إلى مساحات حيوية للإبداع وتنمية القدرات.

إنجازات المواهب

وستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «قاربك الشراعي التقليدي»، التي سيقدمها محمد اللوغاني، ليمنح المشاركين فرصة استكشاف التراث البحري المحلي. وستعرف ورشة «من الجلد إلى الحكاية» رواداً إلى أساسيات صناعة الجلد وتجليد المذكرات، كما ستحتضن المكتبة «يوم المواهب»، للاحتفاء بالإبداعات التي نتجت من برامج مشروع «مدارس الحياة»، وتسليط الضوء على إنجازات المشاركين وما حققوه من مخرجات إبداعية، فيما ستقدم مبادرة «صنع في حتا» ورشة «التصميم على الأقمشة» التي تتيح لزوار مكتبة حتا العامة تصميم أقمشة مستوحاة من الثقافة الإماراتية. وستنظم مكتبة الراشدية ورشة «اصنعها بالكروشيه».

وفي إطار أنشطة نادي الفن، ستقدم مكتبة الصفا للفنون والتصميم باقة من الورش الإبداعية المستلهمة من روح دبي وتاريخها وهويتها الثقافية، من بينها ورشة «فن اللوحات التفاعلية: رحلة تطور دبي»، وورشة «الإمارات بفن الخيوط»، علاوة على ورشة «نسج التلي» المستلهمة من حرفة التلي التقليدية.

وستقدم «فينتوريا» ورشتين، الأولى بعنوان «أبدع بالأسمنت» لتعليم المشاركين أساليب ابتكار قطع فنية باستخدام الأسمنت في مكتبة المنخول، والثانية بعنوان «التعلم بالحواس: دبي عبر الزمن»، التي تستعرض تاريخ الإمارة بأسلوب تفاعلي متعدد الحواس في مكتبة أم سقيم التي ستحتضن أيضاً ورشة «صابون معالم دبي»، لتدريب المشاركين على صناعة قوالب صابون مستلهمة من أبرز معالم الإمارة. وتتضمن أجندة «نادي الصحة والتغذية» ضمن برنامج «مدارس الحياة» خلال الشهر الجاري مجموعة من التجارب التي تجمع بين فنون الطهي والابتكار، إذ ستنظم في مكتبتي الراشدية وحتا العامة ورشتي «أكواب التشيزكيك» و«أعواد البانكيك».

وسيقدم البرنامج في مركز الجليلة لثقافة الطفل ورشة «رنجينة الرطب بأسلوب عصري»، بإشراف الشيف علياء آل علي، المستلهمة من أحد أشهر أطباق المطبخ الإماراتي، في حين تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة «تحضير القهوة المقطرة» التي ستعرّف الحضور إلى أساسيات إعداد القهوة المقطرة.

مع اللغات

وستحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «من اللغة إلى الإرث: اللهجة المصرية»، التي تقدم، ضمن أنشطة «نادي اللغات»، وتسلط الضوء على خصوصية اللهجة المصرية وأثرها في الثقافة العربية، وضمن فعاليات نادي العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)، تستضيف مكتبة الطوار العامة ورشة «ابنِ وبرمج روبوتك».

«كورال بالعربي»

ضمن برنامج مدارس الحياة، خلال الشهر الجاري، يقدم نادي الموسيقى والفنون الأدائية مجموعة من الورش الهادفة إلى تنمية المهارات الصوتية والإيقاعية لدى الأطفال، من أبرزها ورشة «كورال بالعربي: صيف دبي» التي تجمع بين الغناء والأنشطة الموسيقية، بما يسهم في تنمية التعبير الإبداعي، وتعزيز روح العمل الجماعي لدى الأطفال.

. ورشة «قاربك الشراعي التقليدي» ستمنح المشاركين فرصة استكشاف التراث البحري المحلي.