جاب إمارات الدولة.. «متحف زايد الوطني» يختتم برنامجاً للتواصل المجتمعي

اختتم متحف زايد الوطني النسخة الأولى من برنامجه الوطني للتواصل المجتمعي «من المتحف إلى المجتمع: حوار ثقافي حي بين إمارات الدولة»، في مبادرة هدفت إلى توسيع الوصول إلى المعرفة الثقافية وتعزيز الحوار المجتمعي حول تاريخ الإمارات وتراثها.

انطلقت أولى محطات البرنامج في دبي، بجلسة في متحف الشندغة، تناولت الإرث البحري الإماراتي ودوره في تشكيل الهوية الوطنية، فيما استضاف السركال للاستشارات جلسة ناقشت الرموز والزخارف في الآثار والعمارة في شبه الجزيرة العربية وما تعكسه من هويات وروابط حضارية وتجارية.

وفي عجمان سلطت إحدى الجلسات الضوء على مكتشفات خرز العقيق ودلالاتها التاريخية، بينما شهدت العين حواراً بين الأجيال حول دور المتاحف في تعزيز الروابط المجتمعية وصون الذاكرة الثقافية، كما استضاف بيت الحكمة في الشارقة جلسة ناقشت دور المتاحف ومساحات المعرفة في تمكين المجتمعات وتعزيز التعلم المستدام، فيما تناولت جلسة رأس الخيمة التراث الثقافي للمجتمعات الجبلية والتقاليد الشفهية والذاكرة الجمعية في الإمارة، وفي الفجيرة استضاف قصر الرميلة جلسة ناقشت أهمية السرديات الشخصية في حفظ الذاكرة المحلية ودور المجتمعات في إثراء السردية الوطنية، فيما اختتم البرنامج فعالياته في أم القيوين بجلسة تناولت الأهمية التاريخية لموقع الدور بوصفه أحد أبرز الموانئ التجارية الساحلية في القرنين الأول والثاني الميلاديين.