أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، تعيين الدكتورة فاليري هيلينغز أول مدير لمتحف جوجنهايم أبوظبي.

ويشكل المتحف حجر الأساس في المنطقة الثقافية بالسعديات، إحدى أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم، ليجسد إلى جانب متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، رؤية أبوظبي الثقافية.

وبصفتها مديرة للمتحف، ستتولى الدكتورة هيلينغز ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال قيادة التوجه الاستراتيجي للمتحف، والإشراف على معارضه وبرامجه التأسيسية، وترسيخ مؤسسة متجذرة في أبوظبي ومتصلة بالعالم، تربط بين الثقافات وتُلهم الناس، وتحتفي بالفن من ستينات القرن الماضي حتى يومنا هذا.

وقالت الدكتورة هيلينغز: «يشرفني أن أعود إلى أبوظبي لأكمل هذه الرحلة الاستثنائية التي لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر، رحلة تأسيس وافتتاح متحف جوجنهايم أبوظبي، وهو متحف تطور في دولة الإمارات على أيدي زملاء من المنطقة ومن أنحاء العالم، وأتطلع إلى الترحيب بالجمهور المحلي والعالمي في هذا الصرح المعماري الاستثنائي الذي صممه فرانك جيري، ودعوتهم إلى استكشاف نقاط التلاقي والقصص الفريدة عبر عدسة الفن الممتد من ستينات القرن الماضي حتى يومنا هذا».

ومن خلال مجموعته الفنية ومعارضه وأعماله المكلف بها وأبحاثه وبرامجه العامة، سيعزز متحف جوجنهايم أبوظبي الحوار بين الثقافات والأجيال، مرسخاً مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الفني والإنتاج الإبداعي والتبادل الثقافي، وإذ يضم 30 صالة عرض تمتد على مساحة 11 ألفاً و600 متر مربع من مساحات العرض الداخلية، إضافة إلى 23 ألف متر مربع من مساحات العرض الخارجية، سيوفر «جوجنهايم أبوظبي» عند افتتاحه إحدى أبرز المنصات العالمية للفن الحديث والمعاصر.