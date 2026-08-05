عبدالرحمن الملا يستعرض تجربته في السينوغرافيا

تواصلت فعاليات دورة «عناصر العرض المسرحي» الـ13 في المركز الثقافي بمدينة كلباء، تحضيراً لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي يُعنى باكتشاف وإبراز المواهب المسرحية في المنطقة الشرقية، وستنظم دائرة الثقافة دورته الجديدة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبلين.

وفي إطار اهتمام الدورة بربط المتدربين بالتجارب المسرحية المحلية، نُظّمت محاضرة، أول من أمس، تحت عنوان «تجربتي في السينوغرافيا»، قدمها المخرج الإماراتي، عبدالرحمن الملا، الذي شكل حضوراً فنياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتميزت عروضه التي توجت بجوائز مسرحية عدة، بأبعادها الديكورية المغايرة.

واستعرض الملا تجربتيه في تصميم سينوغرافيا مسرحيتي «صرخات من الهاوية» (2025) و«غياهب الروح» (2026)، وطريقته في الاشتغال مع فريق العمل على عناصر مثل: (الصوت والمجاميع والضوء والقطع الديكورية)، بحيث لا تقتصر السينوغرافيا على مجرد أشكال جمالية مجردة، بل تكون جزءاً ضرورياً يخدم النص المسرحي والرؤية العامة للعمل.

وأوضح أنه يشرع في بناء صورة العرض في ذهنه منذ قراءة النص وإدراك فكرة المؤلف، مشدداً على أهمية أن يعطي المخرج الأولوية لرؤيته الخاصة، وألا يتبنّى كل ما يريده المؤلف دون مناقشة أو تفكير. وأشار إلى أنه يعتمد على طرح كل الجوانب المتعلقة ببناء المنظر المسرحي مع زملائه في العرض قبل أن يصممه بصفة عملية.

وأضاف الملا أنه يحرص في عروضه على ألا يستنفد حلوله الإخراجية والسينوغرافية منذ المشهد الأول، منوهاً بأهمية التدرج التصاعدي في بناء الأحداث والمؤثرات لضمان جذب الجمهور والحفاظ على تفاعله حتى النهاية. ودعا إلى الابتعاد عن استخدام ديكورات أو عناصر لا تمت لمضمون النص بصلة، وضرورة ربط كل تفصيلة فنية ببيئة العرض وقضيته الأساسية. واختتم بتأكيد قيمة الإبداع الجماعي والتحاور في ابتكار حلول فنية مبدعة ومؤثرة.