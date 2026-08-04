من الفكرة إلى السوق.. «صُنع في دبي» يرسم مساراً جديداً لريادة الأزياء

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق برنامج «صُنع في دبي لريادة الأزياء»، الذي يُعد الأول من نوعه في مجال الأزياء وتنظمه «دبي للثقافة»، بالشراكة مع معهد دبي للتصميم والابتكار، بهدف دعم مصممي الأزياء وتمكينهم من بناء علامات تجارية قابلة للنمو وتسهم في تعزيز قوة منظومة الإنتاج المحلي، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق مستهدفات «استراتيجية قطاع التصميم 2033» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز في التصميم، وملتقىً دولياً لأبرز المصممين والمبدعين وخبراء الصناعة.

ويسعى البرنامج، الذي سيُقام خلال الفترة من 19 سبتمبر حتى الثامن من نوفمبر 2026، ويمتد على مدار ثماني عطلات نهاية أسبوع، إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال تشجيع التعاون بين مصممي الأزياء والمشاغل والمصنعين المحليين، بما يسهم في تطوير قطاع الأزياء في دبي، وتمكين المشاركين من بناء علامات تجارية معاصرة ذات قيمة اقتصادية وقادرة على النمو والمنافسة في قطاع التجزئة، وذلك من خلال سلسلة من التجارب التطبيقية المتكاملة التي تجمع بين التميز في التصميم، وكفاءة الإنتاج، وفهم متطلبات الأسواق والتفاعل مع خبراء القطاع، ما يمنح المشاركين ما يحتاجونه من مهارات إبداعية وتقنية وتجارية تمكنهم من بناء علامات أزياء جاهزة للسوق وقابلة للنمو، ويستهدف البرنامج 15 مصمماً من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها ممن يمتلكون رؤية واضحة لتطوير علامة أزياء قائمة، ويطمحون إلى صقل أفكارهم الإبداعية، وتحويل فكرة واعدة إلى مشروع أزياء يتمتع بمقومات النجاح التجاري.

تمكين المصممين الناشئين

صُمم برنامج «صنع في دبي لريادة الأزياء» لتمكين مصممي الأزياء الناشئين من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع مستدامة من خلال برنامج عملي متكامل يطور مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم الإنتاجية، ويرفع من جاهزيتهم لدخول السوق، بما يسهم في دعم منظومة الإنتاج المحلي وتنمية اقتصاد دبي الإبداعي، وفي هذا السياق، دعت الهيئة جميع مصممي الأزياء وأصحاب المواهب الواعدة إلى تقديم طلباتهم للمشاركة في البرنامج، إذ بدأت باستقبال الطلبات اعتباراً من أمس وحتى 28 أغسطس 2026، وسيتم تقييم الطلبات وفق مجموعة من المعايير تشمل مستوى الحرفية، والجدية في تطوير المشروع، والجاهزية الإنتاجية، وامتلاك رؤية واضحة للنمو والتوسع.

وخلال البرنامج سيخوض المشاركون رحلة تدريبية متكاملة تتضمن جلسات إرشاد فردية وجماعية بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب ورش عمل تطبيقية تتناول أساليب تطوير الهوية وبناء العلامة التجارية، واستراتيجيات التسويق، والتخطيط المالي، وتطوير المنتجات، وآليات التسعير، والاستعداد لدخول قطاع التجزئة، مدعومة بتوجيهات عملية تسهم في تطوير مجموعاتهم وتعزيز جاهزيتها للسوق.

كما يتيح البرنامج للمشاركين فهماً أشمل لطبيعة سوق الأزياء في دبي من خلال جلسات متخصصة حول الإنتاج المحلي واستراتيجيات النمو والتوسع، وفرص التواصل مع المصممين والمصنعين وتجار التجزئة وخبراء القطاع، ويُختتم بعرض نهائي يستعرض خلاله المصممون مجموعاتهم وخطط تطوير علاماتهم التجارية أمام نخبة من المتخصصين في قطاع الأزياء.

قيمة ثقافية واقتصادية

وأشارت مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة»، خلود خوري، إلى أن قطاع الأزياء يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي، لما يمتلكه من قدرة على تحويل الأفكار إلى منتجات وعلامات تجارية مبتكرة تحمل قيمة ثقافية واقتصادية، وتعكس حيوية المشهد الإبداعي في دبي، وقالت: «نحرص في (دبي للثقافة) على تهيئة بيئة متكاملة تدعم المصممين وأصحاب المواهب، وتمكنهم من تطوير قدراتهم وتعزيز علاماتهم التجارية وتعزيز جاهزيتها للنمو والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية»، منوهةً بأن برنامج «صُنع في دبي» يشكل مساراً عملياً يساعد المصممين على تطوير علاماتهم التجارية، وصقل هويتهم الإبداعية، وتعزيز جاهزيتهم للأسواق، بما يسهم في إثراء قطاع الأزياء، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصميم.