مخيم الوثبة الصيفي.. رحلة إلى قلب التراث والهوية الإماراتية

يشهد جناح هيئة أبوظبي للتراث، في مهرجان الشيخ زايد الصيفي بمنطقة الوثبة، إقبالاً واسعاً من الزوار والمشاركين، إذ يحتضن أحد مخيمات «مقيّظنا» الصيفية، التي تضم خمسة مخيمات متخصصة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

ويقدم المخيم للمشاركين تجربة ثرية ومتكاملة، تجمع بين التعلم والترفيه، وتسهم بأسلوب مبتكر في ترسيخ المعرفة التراثية عبر مجموعة من البرامج التفاعلية المخصصة لمختلف الفئات العمرية.

وتستمر أنشطة المخيم حتى الـ23 من الشهر الجاري، حيث يستقبل زواره يومياً من الساعة الـ10 صباحاً إلى الخامسة مساء، ليُشكّل رحلة حقيقية إلى قلب التراث والهوية الإماراتية، وذلك من خلال نسج خيوط الأصالة بروح الابتكار، لتقريب التراث من قلوب الأجيال الجديدة، وتعميق معارفهم بأساليب الحياة والتقاليد التي شكّلت تاريخ الدولة ووجدان شعبها.

ويتضمن المخيم خمسة أركان رئيسة متنوعة، يقدم كل ركن منها 14 جلسة يومياً، ليصل إجمالي النشاط التفاعلي إلى 70 جلسة يومية، تغطي مختلف جوانب الثقافة والتراث.

وتتوزع هذه الأركان لتلبي شغف الاستكشاف لدى المشاركين، حيث يتيح ركن «المجلس» للطلاب التعرّف إلى قِيَم الضيافة الإماراتية والتقاليد الأصيلة التي تُجسّد روح التضامن والترحيب بالزائر، بينما يقدم ركن «الحِرَف» فرصة اكتشاف الحِرَف اليدوية التقليدية وتعلم أسرارها ومهاراتها المتوارثة عبر الأجيال.

ويصحب ركن «فوايل» المشاركين في رحلة ممتعة لتذوق الأطباق التراثية الإماراتية، والتعرّف إلى طرق تحضيرها، كما يمتزج التراث بالتقنيات الحديثة في ركن «تحدي الهدد»، وهو عبارة عن لعبة رقمية تفاعلية مستوحاة من عناصر التراث الإماراتي.

فيما يؤكد ركن «الميدان»، الذي يزخر بالفنون الأدائية والألعاب الشعبية، دور المخيم منصةً تجمع بين الاستفادة العلمية والترفيه المعرفي.