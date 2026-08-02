5 مخيمات في «مقيّظنا» الصيفي

تواصل هيئة أبوظبي للتراث تنظيم فعاليات مخيم «مقيّظنا» الصيفي، الذي يجمع خمسة مخيمات متخصصة في مختلف مناطق الإمارة، مقدماً تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، تسهم في تعريف الأطفال والناشئة بالموروث الثقافي الإماراتي، وتنمية مهاراتهم في بيئة تفاعلية تجمع بين التعلم والمتعة والتراث.

وتتنوع الأنشطة بين الورش التراثية والحرف التقليدية، والفنون والألعاب الشعبية، والأنشطة البحرية، والمسابقات الثقافية والترفيهية، بما يعزز ارتباط المشاركين بالهوية الوطنية وقيم المجتمع الإماراتي.

ويحظى المشاركون بفرصة خوض تجارب تسهم في ترسيخ الاعتزاز بالإرث الثقافي الإماراتي.