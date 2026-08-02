مفاجآت صيف دبي.. برنامج متنوّع يجمع التسوّق والترفيه حتى نهاية الموسم

تدخل مفاجآت صيف دبي 2026 أسبوعها الحاسم، مقدمةً برنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية والعروض الموسيقية والتجارب العائلية وفرص التسوّق، إلى جانب السحوبات والجوائز الكبرى، في وقت يستعد فيه عدد من أبرز الفعاليات لاختتام دورته الحالية مع نهاية الأسبوع، بينما تستمر فعاليات أخرى حتى نهاية أغسطس وسبتمبر.

ومنح البرنامج، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، العائلات والزوار فرصة للاستفادة من الأيام الأخيرة لتخفيضات صيف دبي الكبرى، التي تختتم اليوم، بالتزامن مع عروض الأزياء والإكسسوارات، والصفقات اليومية، والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تنتشر في مختلف أنحاء الإمارة.

وتصدرت تخفيضات صيف دبي الكبرى المشهد بعروض تصل إلى 80% لدى أكثر من 1000 علامة تجارية، مع عروض فورية تصل إلى 90% على منتجات مختارة، فيما تُشكل عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة فرصة للمتسوقين للاستفادة من خصومات واسعة على الأزياء والأحذية والإكسسوارات ومنتجات الأطفال وأسلوب الحياة.

وفي الجانب الترفيهي، يواصل عالم مدهش استقبال العائلات حتى 23 أغسطس، مقدماً واحدة من كبرى الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة، من خلال ألعاب وورش عمل وعروض مسرحية وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى لقاءات يومية مع شخصيات مدهش ودانة و«بيبي شارك»، بما يوفر تجربة متكاملة للأطفال خلال العطلة الصيفية.

كما يشهد الأسبوع سلسلة من الفعاليات الفنية، أبرزها عرض «ميدلي» الذي يجمع الموسيقى الخليجية والهيب هوب والعروض المسرحية، بمشاركة شمة حمدان ومحمد الشحي وآلاء الهندي والرابر دافي ودي جي المرعب، إلى جانب حفل الفنانة رشا رزق ضمن سلسلة «بيت ذا هيت دي إكس بي»، الذي يستحضر أشهر شارات الرسوم المتحركة التي ارتبطت بذاكرة أجيال من الجمهور العربي.

وتتواصل كذلك فعاليات مهرجان مفاجآت صيف دبي للفنون الأدائية في مول الإمارات، عبر عروض السيرك والاستعراضات الراقصة والعروض التفاعلية، بينما يحتضن دبي فستيفال بلازا مسابقة للرقص تستهدف الشباب والعائلات، ويستضيف ابن بطوطة مول سباقات جري داخلية بمسافات متنوعة تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة.

وفي قطاع المأكولات، يدخل أسبوع الصيف للمطاعم أيامه الأخيرة بمشاركة أكثر من 55 مطعماً تقدم قوائم طعام خاصة بأسعار تشجيعية، تشمل وجبات غداء من طبقين مقابل 80 درهماً، وعشاء من ثلاثة أطباق مقابل 120 درهماً، بما يعزز مكانة دبي وجهةً لتجارب الطعام خلال الموسم الصيفي.

وتحافظ الجوائز والسحوبات على حضورها كأحد أبرز عناصر مفاجآت صيف دبي، إذ تتواصل حملات الفوز بالمنازل والسيارات والذهب والإقامات الفندقية وملايين نقاط الولاء، إلى جانب سحوبات أسبوعية تشمل شققاً سكنية، وسيارات، وثلاثة كيلوغرامات من الذهب، وإقامات فندقية فاخرة، فضلاً عن جوائز نقدية وعينية تقدمها مراكز التسوق والجهات المشاركة.

كما تستمر المبادرات الصيفية الممتدة حتى نهاية أغسطس وسبتمبر، ومن أبرزها دبي مولاثون الذي يحول مراكز التسوق إلى مسارات مكيفة للمشي والجري، و«عالم دبي للرياضة» في مركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى حملات التسوق والولاء التي تقدم خصومات ومكافآت وعروضاً حصرية في أبرز مراكز التسوق بالإمارة.

وتؤكد روزنامة مفاجآت صيف دبي 2026 مكانة الحدث بوصفه أحد أكبر المواسم الصيفية في المنطقة، إذ يجمع بين التسوق والترفيه والثقافة والرياضة وفنون الطهي ضمن برنامج متنوع يستهدف مختلف أفراد المجتمع والزوار، ويسهم في تعزيز جاذبية دبي وجهةً عالمية للسياحة والتجزئة على مدار فصل الصيف.

. 55 مطعماً تقدم قوائم طعام خاصة بأسعار تشجيعية ضمن أسبوع الصيف للمطاعم.

. عروض تصل إلى 80% لدى أكثر من 1000 علامة تجارية، مع عروض فورية تصل إلى 90% على منتجات مختارة.