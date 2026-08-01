«اللوفر أبوظبي»: 30% خصماً للمقيمين

أعلن متحف اللوفر أبوظبي تقديم خصم بنسبة 30% على تذاكر الدخول العامة للمقيمين في دولة الإمارات، من اليوم وإلى 30 سبتمبر المقبل، في إطار برنامجه الصيفي الذي يتيح للزوار الاستمتاع بتجارب فنية وثقافية وعائلية متنوعة. ويستفيد من العرض جميع المقيمين في الدولة، عند إبراز بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول عند زيارة المتحف. وإلى جانب قاعات العرض الدائمة، يتيح المتحف للزوار استكشاف معرض الأطفال الجديد «مغامرة الألعاب اللوحية»، والمشاركة في المخيمات الصيفية، والاستمتاع بعروض سلسلة «فن وفيلم» السينمائية المخصصة للعائلات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الجولات الإرشادية، وورش العمل، والتجارب التفاعلية.