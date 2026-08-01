«جمعة الماجد» يناقش إدارة المواهب

قدّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، ضمن فعاليات برنامجه الصيفي، ورشة عمل بعنوان «إدارة واستثمار المواهب في بيئة العمل»، قدّمها خبير التطوير المؤسسي والمستشار الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة، الدكتور طارق رشيد، بمشاركة 43 من العاملين والمهتمين من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة. ركزت الورشة على أسس إدارة المواهب، وآليات اكتشاف قدرات الموظفين وتنميتها واستثمارها لتعزيز الإبداع المؤسسي، كما تناولت محاور شملت مفهوم إدارة المواهب، وتنمية المهارات، وتحفيز الإبداع، إلى جانب تطبيقات عملية شارك فيها المتدربون.