ورشة تدريب مسرحي في كلباء

انطلقت بالمركز الثقافي في مدينة كلباء، أول من أمس، فعاليات «دورة عناصر العرض المسرحي» الثالثة عشرة، وهي برنامج تدريبي شامل تنظمه سنوياً دائرة الثقافة في إطار التحضير لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تُقام دورته الثالثة عشرة في سبتمبر المقبل.

واستُهلت فعاليات الدورة بورشة «السينوغرافيا» التي يشرف عليها السينوغراف العراقي الدكتور علي السوداني.

وأكد السوداني أن ورشته، التي تستمر يومياً إلى الثاني من أغسطس المقبل، تقوم على فكرة أن قوة السينوغرافيا تكمن في كيفية تنمية العلاقات بين أدوات العرض لا بكميتها، وأن التدريبات ستمكّن المشاركين من تجريب مجموعة من الخيارات السينوغرافية اعتماداً على الأدوات ذاتها.