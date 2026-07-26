«كتب في المدينة».. مبادرة جديدة تحول أبوظبي إلى مكتبة مفتوحة

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرة «كتب في المدينة»، وهي مبادرة ثقافية جديدة على مستوى الإمارة تهدف إلى دمج القراءة في الحياة اليومية، عبر تحويل المساحات العامة إلى بيئات أدبية تفاعلية، بما يعزز مكانة الكتاب في المشهد الثقافي والاجتماعي، ويشجع مختلف فئات المجتمع على تبني القراءة كأسلوب حياة.

وتستهدف المبادرة تفعيل شبكة تضم نحو 45 موقعاً للقراءة في مدينتَي أبوظبي والعين، ضمن رؤية تسعى إلى نقل تجربة القراءة من إطارها التقليدي في المكتبات إلى فضاءات أكثر قرباً من الجمهور، مثل المقاهي والحدائق ومراكز التسوق والمواقع التراثية والمرافق الصحية، لتتحول الإمارة إلى مكتبة حية ومفتوحة تمتد على مدار العام.

وتضم المبادرة سلسلة متواصلة من الأنشطة والبرامج الثقافية المصممة لجميع الفئات العمرية، بما يرسخ القراءة بوصفها ممارسة يومية، ويعزز حضور الأدب في مختلف جوانب الحياة العامة.

ومن أبرز المبادرات التي تنطلق تحت مظلة «كتب في المدينة»، مبادرة «ميعاد» التي تقدم تجربة قراءة قائمة على عنصر المفاجأة داخل المواقع التراثية والثقافية في أبوظبي والعين، وتنتقل المبادرة بين عدد من المواقع، حيث تستمر في كل موقع لمدة تراوح بين عشرة أيام وأسبوعين. وتتيح «ميعاد» للزوار الحصول على كتاب مغلف دون معرفة عنوانه أو مضمونه مسبقاً، ليأخذوه معهم ويكتشفوا محتواه لاحقاً.