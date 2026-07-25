ورشة عمل حول «إدارة الفعاليات الذكية»

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، ورشة عمل بعنوان «إدارة الفعاليات الذكية: استراتيجيات التحوّل الرقمي والابتكار في تنظيم الفعاليات»، قدّمها استشاري وشريك لدى شركة ميرك للتدريب والاستشارات، الدكتور حنّا موسى الجرّ، بمشاركة 48 متدرباً ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الفعاليات الذكية، واستعراض أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات، مع التركيز على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتعزيز تجربة المشاركين، والاستدامة الرقمية.