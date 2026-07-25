«مفاجآت صيف دبي».. وجهات التسوق تنبض بالفنون والترفيه

تواصل الدورة الحالية من «مفاجآت صيف دبي 2026» ترسيخ مكانة الإمارة واحدةً من أبرز الوجهات الصيفية في المنطقة، عبر برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة التي تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي، لتقدم تجربة متكاملة، تجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة والمكافآت، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز جاذبية دبي للسكان والزوار خلال موسم الصيف.

وتشهد مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة حتى نهاية أغسطس المقبل تحولاً إلى منصات نابضة بالحياة، تستضيف عشرات الفعاليات التي تلائم مختلف الفئات العمرية، وتشمل تحديات اللياقة البدنية، والأنشطة العائلية، والعروض الفنية، وتجارب التسوق الفاخرة، إلى جانب التخفيضات الكبرى والسحوبات على جوائز قيّمة، بما يعكس توجه دبي نحو تقديم تجربة متكاملة، تجمع بين التسوق والترفيه في آن واحد.

ويواصل قطاع التجزئة أداء الدور الأبرز في الموسم، مع إطلاق «تخفيضات صيف دبي الكبرى» التي تقدم حسومات تصل إلى 90% في آلاف المتاجر، إلى جانب عروض يومية متجددة، وحملات مخصصة لقطاع الأثاث والمفروشات، فضلاً عن النسخة الفاخرة من «مفاجآت صيف دبي» التي تمنح عشاق العلامات الراقية فرصة استكشاف مجموعات حصرية، وتجارب تسوق شخصية، وإطلاقات جديدة قبل طرحها في الأسواق.

ولا يقتصر برنامج «مفاجآت صيف دبي» على العروض التجارية، بل يُرسّخ مكانته كأحد أكبر المواسم الترفيهية في الإمارة، عبر روزنامة حافلة بالفعاليات الفنية والعائلية التي تحوّل مراكز التسوق إلى مساحات نابضة بالحياة. ويحظى الزوار بفرصة متابعة عروض مسرحية واستعراضية، وفقرة للألعاب البهلوانية والأكروبات، وعروض راقصة، وفنون الأداء الجوال، إلى جانب مواكب ترفيهية تجوب أروقة مراكز التسوق، في تجربة تستهدف مختلف أفراد الأسرة، وتضفي أجواء احتفالية على موسم الصيف.

ويولي البرنامج اهتماماً خاصاً بالأطفال والعائلات، من خلال تنظيم لقاءات يومية مع شخصيات كرتونية محببة، تتيح للصغار التفاعل المباشر معها، والتقاط الصور التذكارية، فضلاً عن تنظيم مسابقات تفاعلية وفعاليات شبابية، من بينها مسابقات الرقص التي تشجع على الإبداع والتعبير عن الذات، في إطار يوازن بين الترفيه والمشاركة المجتمعية.

ويمتد البُعد الثقافي للبرنامج إلى توظيف الفنون الأدائية، بوصفها عنصراً رئيساً في التجربة، إذ تستضيف ثلاثة من أبرز مراكز التسوق في دبي عروضاً متنوعة على مدار ثلاث عطلات نهاية أسبوع، تشمل المسرح، والعروض الهوائية، والاستعراضات الراقصة، وفنون السيرك، بما يعكس توجهاً متزايداً نحو دمج الفنون في الفضاءات العامة، وإتاحتها لجمهور واسع خارج المسارح التقليدية. كما يختتم الموسم بعروض أداء استعراضي وموسيقي في «بالم جميرا مول»، لتؤكد الفعاليات أن مراكز التسوق أصبحت منصات للترفيه والثقافة، وليست مجرد وجهات للتسوق.

كما تتصدر السحوبات والجوائز قائمة الفعاليات الأكثر جذباً للمتسوقين هذا الصيف، إذ تتنوع المكافآت بين سيارات فاخرة، ووحدات سكنية، وإقامات فندقية، وملايين النقاط الشرائية، إلى جانب جوائز نقدية تصل إلى مليون درهم في بعض الحملات، وذلك من خلال مبادرات عدة تربط تجربة التسوق بفرص الفوز، وتستهدف تعزيز الإقبال على مراكز التسوق طوال الموسم.

وتعكس روزنامة الموسم اتجاهاً متنامياً نحو تقديم مراكز التسوق، بوصفها وجهات مجتمعية متعددة الوظائف، لا تقتصر على البيع والشراء، بل توفر بيئة تستضيف الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، وتلبي تطلعات العائلات والزوار الباحثين عن تجارب متنوعة في مكان واحد، وهو توجه بات يُشكّل أحد أبرز ملامح قطاع التجزئة في دبي خلال السنوات الأخيرة.

وتستمر فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2026» حتى 30 أغسطس، ضمن برنامج تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويضم مئات الفعاليات والعروض في مختلف أنحاء المدينة، في إطار جهود ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للسياحة والتسوق والترفيه على مدار العام، ودعم قطاعَي التجزئة والسياحة، عبر أجندة متكاملة تستقطب السكان والزوار من داخل الدولة وخارجها.

. ألعاب بهلوانية و«أكروبات» وعروض مسرحية واستعراضية ومواكب ترفيهية تجوب أروقة مراكز التسوق.