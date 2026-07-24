«صيف اللوفر أبوظبي» تجارب ثقافية تفاعلية تجمع الفن والخيال

يواصل متحف اللوفر أبوظبي، خلال صيف 2026، ترسيخ مكانته وجهة ثقافية وتعليمية رائدة، من خلال برنامج صيفي متكامل يجمع بين الفن والترفيه والتعلم، ويقدّم سلسلة من التجارب التفاعلية التي تستهدف الأطفال والعائلات وجميع أفراد المجتمع.

ويزخر البرنامج، الذي يمتد طوال شهري يوليو وأغسطس، بفعاليات متنوعة، تشمل مخيمات صيفية وجولات إرشادية وورش عمل وعروضاً سينمائية وتجارب رقمية، إلى جانب معرض جديد لمتحف الأطفال، بما يتيح للزوار استكشاف الفن والتاريخ من خلال تجارب عملية تجمع بين الإبداع والمعرفة.

ويتصدر البرنامج معرض الأطفال الجديد «مغامرة الألعاب اللوحية»، الذي يفتح نافذة على تاريخ الألعاب بوصفها لغة إنسانية مشتركة تجاوزت الحدود والثقافات عبر القرون. ويقدم المعرض رحلة تفاعلية تستعرض تطور ألعاب شهيرة، مثل الشطرنج واللودو والكيرم والمنقلة، مستنداً إلى مقتنيات من مجموعة اللوفر أبوظبي وقطع أثرية معارة من متاحف عالمية.

كما يشارك اللوفر أبوظبي في المخيم الصيفي «حكايتنا» بمنطقة السعديات الثقافية، ويضيف المتحف هذا الصيف فعالية جديدة تحمل عنوان «فن وفيلم».

ومن أبرز التجارب التي يطرحها المتحف هذا الموسم، تجربة «عبير الفنون» التي تمزج بين الفن والعطور، ويواصل تقديم ورش الرسم للبالغين، وأنشطة فنية مجانية للعائلات، فضلاً عن تجارب رقمية وتجربة الواقع الافتراضي الجماعية «مشروع القبّة الزمنية».