«عناصر العرض المسرحي» في كلباء

تنطلق اليوم في المركز الثقافي بمدينة كلباء، فعاليات دورة «عناصر العرض المسرحي» في نسختها الـ13، وهو برنامج تدريبي منهجي شامل تنظمه دائرة الثقافة لإكساب هواة المسرح المهارات المعرفية والعملية لإعداد وإنتاج العروض المسرحية القصيرة، تحت إشراف ثلة من المدربين المسرحيين الأكاديميين والمتمرسين، بهدف إثراء النشاط المسرحي واستدامته في المنطقة الشرقية.

وتشتمل الدورة التي تتوج بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، على ثلاث ورشات تدريبية في السينوغرافيا والإخراج والتمثيل، كما تتضمن محاضرات حول هذه المجالات الثلاثة، إضافة إلى مشاهدات وقراءات في تاريخ المسرح العالمي.