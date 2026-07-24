«مهرجان أبوظبي 2026» يحتفي بـ «حكمة الثقافة»

يواصل «مهرجان أبوظبي 2026» فعالياته في العاصمة خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 19 ديسمبر، ضمن دورته الـ23، تحت شعار «حكمة الثقافة»، عبر برنامج فني متنوع، يحتفي بدور دولة الإمارات بوصفها نموذجاً عالمياً للحوار والتبادل الثقافي.

ويأتي البرنامج الرئيس للمهرجان في أبوظبي امتداداً للنجاح الذي حققه برنامجه الدولي، الذي استقطب أكثر من 142 ألف زائر في الولايات المتحدة الأميركية وكوريا والنمسا وإسبانيا ولبنان خلال العام الجاري، ما يعكس الحضور المتنامي للمهرجان على الساحة الثقافية العالمية.

وتجمع فعاليات الدورة المقبلة نخبة من المؤسسات الثقافية الإماراتية، والمواهب المحلية، والفنانين العالميين، عبر برنامج يشمل عروض الأوركسترا، والجاز، والباليه، والأداء المسرحي، والأمسيات الموسيقية، والإنتاجات الفنية الكبرى التي تستضيفها أبرز الصروح الثقافية في أبوظبي.

وتُدشن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات موسم مهرجان أبوظبي 2026 بأمسية سيمفونية تقام في الاتحاد أرينا يوم 10 أكتوبر، بقيادة فرانسوا لوبيز فيرير، وبمشاركة عازف البيانو، ديفيد خريكولي، أحد أبرز المواهب الشابة في مجال الموسيقى الكلاسيكية، في عرض يحتفي بالمواهب الوطنية، والتجارب الموسيقية الرفيعة.

ويستضيف المهرجان في 13 نوفمبر المؤلف الموسيقي الحائز جوائز الأوسكار والغرامي، هانز زيمر، في عرض ضخم يقام في الاتحاد أرينا، يقدم خلاله مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية السينمائية بصياغات جديدة تجمع بين قوة الأداء الأوركسترالي والتقنيات الإلكترونية، ليُشكّل إحدى أبرز محطات البرنامج الفني للدورة المقبلة.

وبالتزامن مع إعلان الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة، يواصل المهرجان مبادراته المجتمعية والتعليمية الهادفة إلى تعزيز حضور الفنون والثقافة والموسيقى بين المدارس والشباب والعائلات، وتوسيع فرص المشاركة في التجارب الإبداعية.

كما يستقبل المهرجان في نوفمبر «بينالي الأطفال»، أول بينالي فني مخصص للأطفال في الهواء الطلق في العالم العربي، ضمن احتفالية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بعام الأسرة. ويهدف البرنامج إلى الاحتفاء بروابط الأسرة وقِيَم التلاحم والإبداع المشترك من خلال الفنون، حيث يشارك الأطفال في ابتكار أعمال فنية بالتعاون مع فنانين متخصصين باستخدام مواد مستدامة، قبل عرض إبداعاتهم في أرجاء حديقة أم الإمارات طوال شهر نوفمبر 2026.

ويعكس برنامج «مهرجان أبوظبي 2026»، رسالته الممتدة منذ انطلاقته عام 2004، والمتمثلة في تعزيز التبادل الثقافي، ودعم الإبداع، وبناء جسور التواصل بين الثقافات، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عام 1996.