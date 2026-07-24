«الأرشيف» يطلق «المجالس الثقافية»

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية مبادرة «المجالس الثقافية»، بجلسة حوارية ناقشت كتاب «التطور التاريخي لتعليم المرأة في الإمارات.. أبوظبي نموذجاً»، للباحثة في التاريخ الشفاهي بالأرشيف والمكتبة الوطنية، مريم سلطان المزروعي، في خطوة تستهدف تعزيز الحوار الثقافي، والتعريف بالإنتاج الفكري الوطني، وإتاحة منصة تفاعلية تجمع الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي.

وسلّطت الجلسة الضوء على الواقع الاجتماعي والتعليمي للمرأة قبل قيام الاتحاد، والتحديات الاجتماعية والثقافية التي كانت تحد من تعليم الفتيات.