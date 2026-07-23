«دبي للثقافة» تمنح المبدعين «إقامة الاستوديو الإبداعي» في الشندغة

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» دعوة مفتوحة للمشاركة في «إقامة الاستوديو الإبداعي»، البرنامج الهادف إلى دعم الممارسة الإبداعية والبحث والإنتاج الإبداعي من خلال برنامج إقامة في حي الشندغة التاريخي. ويستهدف البرنامج، الذي تدعمه منصة «سكة»، جميع الاستوديوهات والمجموعات والمبادرات الثقافية، ويتيح لهم العمل ضمن مساحة مخصصة في حي الشندغة التاريخي، ضمن بيئة ثقافية ملهمة تُشكل فضاءً فريداً للاستكشاف الإبداعي والتفاعل الثقافي. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الهيئة والتزاماتها الرامية إلى دعم استمرارية الإنتاج الفني، وتفعيل المواقع التراثية، وتنظيم برامج ثقافية مبتكرة تسهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويشمل البرنامج طيفاً واسعاً من التخصصات الإبداعية، بما في ذلك الفنون البصرية، والتصميم، والعمارة، والتقنيات الإبداعية، وغيرها من مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، كما يدعم البحث الفني، والتجريب، وتطوير الممارسات الإبداعية. ويُتوقع من المشاركين تقديم برنامج مفتوح للجمهور يسهم في تنمية المواهب وتعزيز التفاعل المجتمعي، ما يعكس أهمية البرنامج ودوره كمنصة تجمع بين الإنتاج والتعلّم في الوقت ذاته، وسيتولى فريق من المتخصصين مراجعة الطلبات واختيار المشاركات المؤهلة، بناءً على معايير محددة تتضمن جودة فكرة المشروع وقابليته للتنفيذ، وتنوع البرامج والأنشطة العامة المقترحة، ومدى مساهمتها في تعزيز مهارات المواهب الناشئة، إضافة إلى خبرة الفنان أو الفريق وسجله المهني، ما يعزز فرص نجاحه في الحصول على الإقامة. ويمكن للمتقدمين الاطلاع على تفاصيل التقديم عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي: «يعد البرنامج مبادرة نوعية تعكس جهود (دبي للثقافة) في تطوير نماذج مبتكرة تسهم في تنمية أصحاب المواهب من الرواد والناشئة، وتمكنهم من الارتقاء بأساليب عملهم ومشاريعهم في مجالات التصميم والعمارة والفنون وغيرها، وبناء شبكة علاقات مهنية قوية. وتكمن أهمية البرنامج في قدرته على إعادة تعريف مفهوم المساحات الثقافية والمواقع التراثية، وتحويلها إلى منصات إنتاج حيوية قادرة على دعم المبدعين وإتاحة المجال أمامهم لتنمية أفكارهم واختبارها وقياس تفاعل الجمهور معها، وصولاً إلى تحويلها إلى مشاريع ذات أثر ثقافي وقيمة اقتصادية تدعم نمو اقتصاد دبي الإبداعي وتعزز تنافسيته».