«منصة للتوزيع» تسجل أول حضور دولي في هونغ كونغ للكتاب

سجلت «منصة للتوزيع» أول مشاركة دولية لها في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026، في خطوة تستهدف توسيع حضور الكتاب الإماراتي والعربي في الأسواق الآسيوية والعالمية، وتعزيز فرص الناشرين الإماراتيين في الوصول إلى قنوات توزيع جديدة.

وتشارك الشركة بـ800 كتاب تضم 244 عنواناً صادرة عن 50 دار نشر إماراتية، بما يتيح للزوار والمهنيين الاطلاع على تنوع الإنتاج الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات، واقتناء أحدث إصدارات الكتّاب والمؤلفين.

ويُعد المعرض، الذي ينظمه مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو 2026، أحد أبرز الفعاليات الثقافية في آسيا، إذ يجمع الناشرين والمؤلفين وصناع المحتوى والقراء، ويوفر منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع النشر.

وقال مدير عام شركة «منصة للتوزيع»، راشد الكوس، إن المشاركة الأولى في المعرض تمثل خطوة استراتيجية تعكس طموح الشركة لتطوير قطاع الطباعة والنشر والتوزيع في الإمارات والعالم العربي، وتحويل الفرص التي تتيحها المعارض الدولية إلى شراكات مستدامة تربط الناشر الإماراتي بالأسواق العالمية.

وأضاف أن الشركة تواصل توسيع شبكة علاقاتها الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الكتاب الإماراتي، انطلاقاً من إيمانها بأن التوزيع يمثل إحدى أهم ركائز نمو صناعة النشر واستدامتها، مؤكداً أن هذه المشاركة تعزز دور الشركة في دعم الاقتصاد الإبداعي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة النشر.

وتأتي هذه المشاركة ضمن توجه «منصة للتوزيع» لبناء حضور دولي فاعل من خلال توسيع قنوات الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم نمو قطاع النشر الإماراتي وفق أفضل الممارسات العالمية.

راشد الكوس:

• خطوة استراتيجية تعكس طموح الشركة لتطوير قطاع الطباعة والنشر والتوزيع في الإمارات والعالم العربي.