«قهوة عربية» من أجل اللغة العربية

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي، محاضرة بعنوان «مبادرة قهوة عربية من فكرة لغوية إلى منتج معرفي».

وقدّم المحاضرة رئيس قسم البحوث والإصدارات في اللجنة العليا للتشريعات بدبي، مؤسس مبادرة قهوة عربية، المستشار سالم إبراهيم الأحمد، واستعرض فيها تجربته في هذه المبادرة، معرّفاً بها وبأهدافها ونتائجها وأثرها. وتناول المحاضر أهمية سلامة اللغة العربية في بيئة العمل، ودورها في الارتقاء بجودة المراسلات الرسمية والصياغات القانونية، بما يسهم في ترسيخ الاستخدام السليم للغة العربية، وتعزيز حضورها بوصفها لغة الهوية والفكر والثقافة.