40موهبة مسرحية جديدة تتألق في ختام ورش مكتبة محمد بن راشد

اختتمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، فعاليات الورشة المسرحية بمشاركة 40 متدرباً من المواطنين والمقيمين من جنسيات متعددة، في مبادرة تهدف إلى دعم المواهب المسرحية، وتنمية المهارات الفنية، وتعزيز الشراكات الثقافية الهادفة.

واستضافت مكتبة محمد بن راشد الورشة الأولى بعنوان «خطواتك الأولى نحو خشبة المسرح»، التي قدّمها المخرج الإماراتي حمد الحمادي، من مسرح دبي الوطني باللغة العربية. فيما احتضنت كليات التقنية العليا في المدينة الأكاديمية بدبي الورشة الثانية بعنوان «التمثيل المسرحي للمبتدئين» باللغة الإنجليزية، بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون، وإشراف مدربة الفنون الأدائية الأميركية جيليان رودس.

وجمع البرنامج التدريبي بين الجوانب النظرية والتطبيقية والعملية، حيث شمل أسس التمثيل، وآليات بناء الشخصية، وتقنيات الارتجال، وتحليل النصوص المسرحية، والحركة على خشبة المسرح، إضافة إلى مكونات العرض المسرحي ومراحل البروفات، وصولاً إلى تقديم عرض مسرحي، هو مشروع تخرج الورشة، الذي عكس المهارات والخبرات التي اكتسبها المشاركون خلال فترة التدريب.

وقدّم المشاركون في الورش مشروع التخرج، وهو عرض مسرحي من تأليف الفنان عبدالله صالح، وإخراج حمد الحمادي. وجسّد العمل حصيلة ما اكتسبه المشاركون من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب، مقدماً صورة عملية لمخرجات البرنامج، وما حققه من أهداف في صقل المواهب وتنمية القدرات الإبداعية.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة الثرية، مؤكدين أنها أسهمت في تعزيز مهاراتهم الفنية، وتوسيع معارفهم في مجال التمثيل، ووفرت لهم فرصة للتواصل مع عدد من الفنانين المسرحيين الإماراتيين والعرب، والاستفادة من تجاربهم المهنية وخبراتهم الإبداعية، بما يدعم مسيرتهم الفنية، ويحفزهم على مواصلة تطوير قدراتهم.