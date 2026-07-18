متحف زايد الوطني يحتفي بيوم عهد الاتحاد ببرنامج ثقافي ومجتمعي

يحتفي متحف زايد الوطني، المتحف الوطني للدولة، بـ«يوم عهد الاتحاد» من خلال برنامج ثقافي ومجتمعي متكامل يُقام اليوم وغداً، ضمن نسخة خاصة من برنامج «عطلات نهاية الأسبوع في متحف زايد الوطني»، يستحضر المحطات المؤسسة في مسيرة الاتحاد، ويترجم القيم التي أرستها إلى تجارب تعليمية وتفاعلية تعزز الوعي الوطني، وترسّخ روح الانتماء والمسؤولية المشتركة، وتحتفي بالهوية الإماراتية الجامعة.

وتُقدّم عروض الفرق التراثية مجموعة من فنون الأداء الإماراتية الأصيلة، بما فيها فن الرواح، في أجواء تنبض بالحيوية وتحتفي بالهوية الوطنية والتراث الثقافي المشترك، لتُبرز الموروثات التي وحّدت أفراد المجتمع عبر الأجيال، وأسهمت في صون الذاكرة الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي. وتُحيي فرقة موسيقى شرطة أبوظبي سلسلة من العروض الموسيقية الحية التي تمزج بين الأعمال الوطنية والاحتفالية والمعاصرة.

وفي النشاط التفاعلي «عهدي للاتحاد»، يدعو المتحف الزوار إلى كتابة عهدهم الشخصي للوطن والمساهمة في إنجاز عمل فني جماعي يُجسّد القيم التي قام عليها الاتحاد، ويعبّر عن المسؤولية المشتركة في مواصلة مسيرة التنمية وصون المنجزات الوطنية للأجيال المقبلة.

ويضم البرنامج ورشتين إبداعيتين تتيحان للزوار التعبير عن قيم يوم عهد الاتحاد من خلال تجارب عملية تجمع بين الإبداع والهوية الوطنية، هما ورشة التطريز، وورشة تزيين أصيص النباتات، إضافة إلى جلسة «قصص وحكايا تتوارثها الأجيال»، المستوحاة من التراث الإماراتي.