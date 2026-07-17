جواهر أبوظبي الخفية.. وجهات وتوصيات شخصية يرشحها السكان

كشفت دراسة أجرتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن التوصيات الشخصية لاتزال الوسيلة الأكثر تأثيراً لاكتشاف الوجهات غير التقليدية في الإمارة، لتبرز مجموعة من المقاهي المحلية، والمواقع التراثية والطبيعية، باعتبارها «جواهر خفية» تستحق الاكتشاف.

وأظهرت نتائج الدراسة أن سكان أبوظبي يمتلكون معرفة واسعة بتفاصيل الوجهة السياحية في الإمارة، إذ أفاد 50% من سكان أبوظبي بأنهم يستطيعون تسمية مكان غير معروف على نطاق واسع فوراً، وهي النسبة الأعلى بين جميع إمارات الدولة.

وأكدت الدراسة أن 73% من سكان الإمارة يوصون أصدقاءهم وأفراد عائلاتهم بزيارة هذه الجواهر الخفية، بينما لاتزال التوصيات الشفهية تتصدر قائمة المصادر الأكثر موثوقية لاكتشاف الأماكن المميّزة، في مؤشر إلى أن التجارب الشخصية لاتزال تؤدي دوراً محورياً في رسم خريطة الوجهات السياحية داخل الإمارة.

وفي قطاع الضيافة، تصدرت المقاهي والمطاعم المحلية قائمة الأماكن التي ينظر إليها السكان، باعتبارها جواهر خفية، بعدما استحوذت على 31% من الإشارات العفوية خلال الدراسة، بما يعكس تنوع المشهد الغذائي في أبوظبي، وما يوفره من تجارب تجمع بين الجودة والطابع المحلي.

وجاء «آرت هاوس كافيه» في صدارة القائمة، حيث اعتبره 77.8% من زواره أحد أبرز الجواهر الخفية في أبوظبي، بفضل أجوائه الفنية، وتجربته المختلفة التي تجمع بين المذاق والثقافة، ليؤكد أن المقاهي باتت تُشكّل جزءاً من الهوية الثقافية والسياحية للإمارة.

لكن الدراسة أظهرت أن ما يجذب السكان إلى هذه الوجهات لا يقتصر على الطعام أو الخدمات، بل يرتبط في المقام الأول بالأجواء الهادئة، إذ رأى 22% من المشاركين أن الهدوء والسكينة هما العامل الأبرز الذي يجعل المكان جوهرة خفية، تليهما جودة التجربة والطعام بنسبة 19%، ثم القيمة الثقافية والتراثية بنسبة 12%.

كما كشفت النتائج عن توجه لافت لدى السكان نحو الاستمتاع بهذه الوجهات بعيداً عن ثقافة الاستعراض عبر المنصات الرقمية، إذ أكد 64% أنهم يفضلون الاحتفاظ بهذه الأماكن لأنفسهم أو مشاركتها مع المقربين فقط، بدلاً من نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبرزت مدينة العين باعتبارها واحدة من أغنى مناطق الإمارة بالوجهات الأصيلة، حيث احتلت حديقة آثار الهيلي المرتبة الثانية في قائمة الجواهر الخفية بنسبة 58.1%، بينما جاءت تجربة التخييم في جبل حفيت ثالثة بنسبة 52.8%، في دلالة على الإقبال المتزايد على التجارب التي تمزج بين التاريخ والطبيعة والمغامرة.