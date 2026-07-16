«الأرشيف» يُكرّم أصحاب المبادرات الابتكارية

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى لتكريم أصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة، احتفاء بإسهاماتهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل، وذلك تقديراً للأفكار والمبادرات التي وثقتها لجنة الابتكار المؤسسي، وأسهمت في الارتقاء بالأداء وتحقيق مزيد من التميز.

وأكد مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، أن الابتكار أصبح نهجاً مؤسسياً راسخاً تتبناه المؤسسات الساعية إلى التميز والاستدامة، مشيراً إلى أن تكريم أصحاب المبادرات الإبداعية يجسد إيمان الأرشيف والمكتبة الوطنية بأهمية الاستثمار في الطاقات الوطنية، وترسيخ ثقافة التجديد، وتحفيز الموظفين على تقديم الأفكار التي تسهم في تطوير العمل، والارتقاء بجودة الخدمات.