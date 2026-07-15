«الأفلام والقصص المصورة 2026» يكشف عن أول نجومه

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2026 عن أول ضيوفه من نجوم الثقافة الشعبية، استعداداً لاستقبال عشاق الأنمي والألعاب والقصص المصورة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل، في نسخة يتوقع أن تكون الأكبر منذ انطلاق الحدث.

وكشف المعرض، الذي فتح باب بيع بطاقات الدخول، عن انضمام الممثل الياباني العالمي ماكينيو إلى قائمة الضيوف، وهو النجم الذي اكتسب شهرة واسعة بعد تجسيده شخصية، رورونوا زورو، في النسخة الواقعية من مسلسل «ون بيس»، وسيحظى الجمهور بفرصة لقاء النجم من خلال جلسات توقيع التذكارات والتصوير المباشر، إلى جانب مشاركته في جلسات حوارية يتحدث خلالها عن مسيرته الفنية، وتجربته في أحد أشهر الأعمال المستوحاة من عالم المانغا، وأكد المنظمون أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن مزيد من نجوم الصف الأول وصُنّاع المحتوى والمواهب العالمية في مجالات الأنمي والألعاب والثقافة الشعبية، في إطار التحضير لأضخم نسخة في تاريخ المعرض.

وأعلن المعرض عن أول ثلاثة أسماء تنضم إلى نادي مبدعي القصص المصورة وهم الفنانون جيم تشيونغ، وفريديريكو فيسينتيني، وبريت بيدينغ، الذين ارتبطت أعمالهم بعدد من أشهر الشخصيات والقصص المصورة العالمية، ما يمنح عشاق القصص المصورة فرصة الالتقاء بمبدعين تركوا بصمة واضحة في صناعة الكوميكس العالمية. ويُعدّ معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة أكبر فعالية متخصصة بالثقافة الشعبية في المنطقة، إذ يقدم هذا العام أكثر من 12 منطقة وتجربة تفاعلية تجمع بين الترفيه والألعاب والأنمي والفنون، حيث يستضيف عروضاً حية ومسابقات جماهيرية على المسرح الرئيس، إضافة إلى منطقة «الأوتاكو» التي تحتفي بثقافة الأنمي والمانغا والثقافة الآسيوية، كما يضم الحدث مجموعة واسعة من مناطق الألعاب، وساحة ألعاب البطاقات القابلة للجمع.