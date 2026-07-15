«القاهرة للمونودراما» يكرّم «دبا للثقافة»

كرّم مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته التاسعة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، تقديراً لدورها في دعم الحركة الثقافية والفنية وإسهاماتها في تنمية المسرح ورعاية المواهب، وتعزيز الحضور الإبداعي على الساحة العربية.

وتسلم درع التكريم أمين سر الجمعية، الكاتب حمد الظنحاني والفنان خليفة التخلوفة، ومدير مسرح دبا الفجيرة، إبراهيم القحومي، ورئيس اللجنة الإعلامية، إبراهيم الشامسي، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم على مسرح دار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين، وانطلقت الدورة التاسعة من المهرجان تحت شعار «من القاهرة.. ينطلق الإبداع».