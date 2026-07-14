الشارقة تحصل على الحقوق الحصرية لتشغيل مكتبات «بوك إكسس» في الشرق الأوسط وإفريقيا

أعلنت الشارقة حصولها على الحقوق الحصرية لتشغيل وإدارة مكتبات «بوك إكسس» الماليزية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في خطوة تعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناعة النشر، وتوسع حضورها في قيادة المبادرات الدولية الهادفة إلى نشر القراءة وتيسير الوصول إلى المعرفة.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من هيئة الشارقة للكتاب، ترأسته سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لمكتبة «ذا صن واي» (مكتبة بيغ باد وولف)، حيث وقعت «بيغ باد وولف الشارقة» التابعة للهيئة مذكرة تفاهم مع شركة «بوك إكسس ماليزيا» (BookXcess Malaysia).

وشهدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي توقيع مذكرة التفاهم في مقر مكتبة «ذا صن واي»، التابعة لـ«بيغ باد وولف»، حيث وقّعها الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، والشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لمعرض «بيغ باد وولف»، أندرو ياب، ممثلاً عن «بوك إكسس ماليزيا».

وبموجب المذكرة، ستتولى «بيغ باد وولف الشارقة» تطوير وتشغيل وإدارة وتسويق مكتبات «بوك إكسس» في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يشمل الجوانب التشغيلية والتسويقية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة تمتلك فرصاً واعدة للنمو، مستندةً إلى المكانة التي رسختها الشارقة خلال العقود الماضية، بوصفها إحدى أبرز العواصم العالمية لصناعة النشر، وحلقة وصل تجمع الناشرين والموزعين والقراء على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُعد «بوك إكسس» واحدة من أبرز سلاسل المكتبات في ماليزيا، حيث تأسست بهدف جعل الكتب والمعرفة في متناول الجميع، من خلال توفير ملايين الكتب الجديدة بأسعار ميسّرة. وقال أحمد بن ركاض العامري، إن حصول الشارقة على الحقوق الحصرية لتطوير وتشغيل مكتبات «بوك إكسس» في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة المشروع الثقافي والحضاري الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي رسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للكتاب والمعرفة وصناعة النشر.

وأضاف: «بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ستبني الهيئة على النجاح العالمي الذي حققه مكتبات (بوك إكسس) ومعرض (بيغ باد وولف)، وتمنحهما بُعداً جديداً يعزز حضوره في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا».

من جانبه، أعرب أندرو ياب عن الاعتزّاز بالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب لإطلاق تجربة «بوك إكسس» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتاً إلى أن الشارقة رسّخت مكانتها عاصمة ثقافية عالمية، بفضل التزامها الراسخ بالكتاب والمعرفة والتعليم، ما يجعلها الوجهة المثلى لهذه الشراكة.