«الأرشيف» يثري المكتبة الوطنية بمصادر ومراجع نوعية

يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية جهوده في تنمية مجموعات المكتبة الوطنية وإثرائها بالمصادر والمراجع المتخصصة، في إطار استراتيجيته الرامية إلى دعم البحث العلمي، وتمكين مجتمعات المعرفة، وتعزيز مكانة المكتبة الوطنية مركزاً رائداً للمعرفة وحفظ الذاكرة الوطنية.

وفي هذا السياق، رفد الأرشيف والمكتبة الوطنية مقتنيات المكتبة الوطنية بعدد من المصادر والمراجع العلمية والفكرية التي اقتناها من معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026، وشملت إصدارات متخصصة في تاريخ وتراث منطقة الخليج والدراسات الخليجية، إلى جانب كتب حديثة توثق جوانب من التراث والثقافة القطرية، ومؤلفات تعزز الدراسات المرتبطة بالعلاقات الثقافية والتاريخية بين دول منطقة الخليج بما يدعم جهود البحث العلمي ويوسع آفاق المعرفة لدى جمهور القرّاء والباحثين والأكاديميين والمهتمين.

وفي سياق متصل، أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعاته المعرفية بإصدارات نوعية من معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب 2026، تضمنت كتباً ومراجع متخصصة في مجالات التاريخ والتراث وأدب الرحلات والأدب الشعبي والمرويات الشفوية، إلى جانب مؤلفات تعزز الدراسات المرتبطة بالعلاقات الثقافية والتاريخية بين منطقة الخليج ودول المغرب العربي، بما يدعم جهود البحث العلمي ويوسع آفاق المعرفة.

وضمن جهوده المتواصلة لتطوير المجموعات المعرفية، يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية، من خلال مشاركاته المنتظمة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى جانب كبريات معارض الكتب المحلية والإقليمية والدولية، إثراء مجموعات المكتبة الوطنية بأهم المصادر والمراجع العلمية والفكرية، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تزويد المكتبة بأحدث الإصدارات وأوعية المعرفة المتنوّعة، بما يلبي احتياجات المستفيدين ويعزز مكانتها مركزاً معرفياً وبحثياً رائداً.

وفي إطار تنمية المجموعات المعرفية، فإن المكتبة الوطنية تتلقى العديد من الإهداءات الثقافية القيمة التي تسهم في إثراء مقتنياتها وتعزيز تنوّع مصادرها المعرفية.

وأكد مدير إدارة المكتبة الوطنية، حمد الحميري، أن المشاركة في معارض الكتب تُمثل فرصة مهمة لاقتناء الإصدارات المتخصصة واستكمال مجموعات المكتبة الوطنية، فضلاً عن تعزيز التعاون والتواصل مع دور النشر والمؤسسات الثقافية والمعرفية، بما يدعم جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في توفير بيئة معرفية متكاملة تخدم الباحثين والمهتمين.

حمد الحميري:

• المشاركة في معارض الكتب فرصة مهمة لاقتناء إصدارات متخصصة، واستكمال مجموعات المكتبة الوطنية.