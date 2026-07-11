«فن الصقارة في العصور الوسطى» إصدار جديد ضمن «كلمة»

صدر حديثاً عن مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، كتاب «فن الصقارة في العصور الوسطى»، من تأليف يانيس هادجينيكولاو، والذي نقلته إلى العربية نيفين حلمي عبدالرؤوف.

ويقدّم الكتاب لمحات عن تاريخ فن الصقارة الذي حظي بمكانة بارزة في شتى جوانب الحياة خلال العصور الوسطى، وكيف كانت الصقارة جزءاً لا يتجزأ من ثقافة البلاط، ورمزاً للمكانة والسلطة، وأداة فعالة في الجهود الدبلوماسية؛ إذ كانت الطيور الجارحة هدايا بالغة القيمة بين الملوك والدبلوماسيين. ويتناول الكتاب الثقافة البصرية المتصلة بفن الصقارة، متتبعاً حركات الصور، والأدوات، والطيور عبر عالم العصور الوسطى.