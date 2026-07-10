«معجم البلدان» في طبعة محققة

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إصدار طبعة محققة ومرجعية من موسوعة «معجم البلدان»، التي تُعد أحد أهم وأشمل المعاجم الجغرافية في التراث العربي الإسلامي، وتأتي هذه الطبعة الجديدة للموسوعة - التي ألّفها ياقوت الحموي (ت 626 هـ) في القرن الـ13 الميلادي، والتي صدر منها حتى الآن ستة مجلدات - محققة تحقيقاً علمياً دقيقاً، حيث تم تحديث المواد المعجمية الجغرافية، التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، بما يعكس واقعها المعاصر، ما يُسهم في مد جسور التواصل بين البحث العلمي التاريخي في التراث العربي الإسلامي واحتياجات الباحثين في العصر الحديث، وجاءت هذه الطبعة بإشراف علمي من الباحث عبدالله السريحي.