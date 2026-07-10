«بيت الحكمة» يزور إيفورا أعرق مدن البرتغال التاريخية

زار وفد من بيت الحكمة في إمارة الشارقة مدينة إيفورا، أعرق المدن التاريخية في البرتغال، بدعوة من ماريا دو سيو راموس، رئيسة «إيفورا عاصمة الثقافة الأوروبية 202»، الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة برنامج وفعاليات المدينة، بصفتها عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2027، وذلك في إطار جهود بيت الحكمة الرامية إلى تعزيز حضوره الدولي وتوسيع شبكة شراكاته الثقافية والمعرفية مع المؤسسات الثقافية الرائدة حول العالم.

وشكّلت الزيارة امتداداً لمسار التعاون الثقافي، الذي انطلق مع زيارة وزير الدولة للشؤون الثقافية في جمهورية البرتغال، ألبرتو فيرناندو سانتوس، إلى بيت الحكمة على هامش المشاركة في افتتاح أيام الشارقة التراثية مطلع العام الجاري، وزيارته إلى عدد من المؤسسات والمعالم الثقافية في الإمارة، ما عكس تطور العلاقات الثقافية والتاريخية التي تجمع الشارقة بجمهورية البرتغال.

وعقد فريق بيت الحكمة اجتماعاً مع ماريا دو سيو راموس والفريق القائم على برنامج إيفورا عاصمة الثقافة الأوروبية 2027، حيث اطلع على أبرز الفعاليات والمبادرات الثقافية المقررة ضمن البرنامج، وبحث فرص التعاون والاستفادة من تجربة إمارة الشارقة التي سبق لها التتويج بلقب العاصمة العالمية للكتاب عام 2019، إلى جانب سبل تطوير الشراكات الثقافية والمعرفية بين الجانبين، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتعزيز التواصل والحوار بين المؤسسات الثقافية في كل من الشارقة وإيفورا.

وقالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي: «يسعدنا أن نشارك مدينة إيفورا احتفاءها بتتويجها عاصمةً للثقافة الأوروبية لعام، وهو استحقاق يعكس المكانة الثقافية والحضارية لهذه المدينة التاريخية التي يمتد تاريخها لأكثر من 2000 عام، وشكلت عبر العصور ملتقىً للحضارات والثقافات المتعاقبة من الإرث الروماني إلى التأثيرات الإسلامية الأندلسية وصولاً إلى الثقافة البرتغالية، ما أكسبها ثراءً حضارياً فريداً، ورسّخ مكانتها واحدة من أبرز المدن المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي».