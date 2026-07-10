1250 نشاطاً في الأسبوع الأول لبرامج صندوق الوطن الصيفية

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن «البرامج الصيفية للصندوق التي اختتمت أنشطة أسبوعها الأول تحت شعار (فخورين بالإمارات)، في 50 مقراً على مستوى الدولة، تهدف إلى الإسهام في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي، وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع شباب الإمارات في مقدمة أولوياته دائماً»، مؤكداً أن «الدورة الحالية من البرامج الصيفية لصندوق الوطن تستلهم رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في أن تكون الهوية الوطنية قوية ومستدامة، ونابضة بالحياة والفخر والاعتزاز بكل ما هو إماراتي».

ووجّه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بأن تكون البرامج الصيفية لصندوق الوطن منصة تربوية وترفيهية وإبداعية، وتستوعب مفردات العصر ولاسيما الذكاء الاصطناعي، وتستطيع تقديم محتوى مميز وجذاب يمكنه الوصول إلى طلاب المدارس بشكل ممتع لتعريف الأجيال الجديدة بهوية الإمارات وقيمها الأصيلة وتراثها الخالد، ورموزها الوطنية، وتاريخها المجيد.

وأكد مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن اختتام الأسبوع الأول من البرامج الصيفية للصندوق يمثل انطلاقة ناجحة لموسم استثنائي، شهد تنفيذ أكثر من 1250 نشاطاً تعليمياً وإبداعياً وتفاعلياً في أكثر من 50 مقراً موزعة على مختلف إمارات الدولة، بمشاركة واسعة من الطلبة والأسر والشركاء، في إطار رسالة الصندوق الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وقال إن ما تحقق خلال الأسبوع الأول يعكس حجم الجهد الذي بذله فريق العمل والشركاء والمتطوعون لتقديم تجربة ملهمة، تجمع بين المعرفة والمتعة، وتمنح الطلبة فرصة لاكتشاف وطنهم وهويتهم بأساليب مبتكرة قائمة على الإبداع والمشاركة والتجربة المباشرة، موضحاً أن الأنشطة صُممت بعناية لتغرس في نفوس المشاركين الاعتزاز بدولة الإمارات، وتُعرّفهم بتاريخها ورموزها الوطنية وإنجازاتها، حيث شارك الطلبة في تصميم لوحات فنية تجسد تاريخ الإمارات ومعالمها الحضارية، وابتكروا طوابع بريدية تعبر عن هوية الوطن، كما كتبوا رسائل شكر وقصائد وطنية عبّروا فيها عن حبهم وولائهم للإمارات وقيادتها، واستعانوا في ذلك بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لإثراء المحتوى الذي يقدمونه بصورة إبداعية راقية.

وأكد القرقاوي أن النتائج التي حققها الأسبوع الأول تعكس نجاح رؤية صندوق الوطن في تقديم برامج نوعية تسهم في إعداد جيل معتز بهويته، متمسك بلغته وقيمه، وقادر على مواصلة مسيرة البناء والريادة، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد مزيداً من الأنشطة والبرامج المتخصصة التي تواصل إثراء تجربة المشاركين وتعزيز ارتباطهم بوطنهم وهويتهم الوطنية.