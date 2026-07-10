صون الحِرَف الإماراتية التقليدية

أطلقت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، مجلس الحرفيين بإمارة عجمان، في مبادرة نوعية تهدف إلى صون الحرف الإماراتية التقليدية وتعزيز استدامتها، بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتراث الثقافي لدولة الإمارات، وذلك عبر توفير منصة متخصصة لتمكين الحرفيين، ودعم استدامة الصناعات الحرفية والإبداعية.

يأتي إطلاق المجلس انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، التي تولي الاقتصاد الإبداعي وتمكين الكفاءات الوطنية والحفاظ على الهوية الثقافية أهميةً استراتيجية، إذ يركّز على دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، محمود خليل الهاشمي، أن إطلاق مجلس الحرفيين يُمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود الدائرة للحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي باعتباره أحد أهم مقومات الهوية الوطنية، وترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في صون التراث وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضحت مديرة مكتب مدير عام الدائرة، مريم الكتبي، أن مجلس الحرفيين يهدف إلى تحقيق مجموعة من الاستراتيجيات التي تشمل الحفاظ على الحرف الإماراتية التقليدية وتوثيقها، وتشجيع تطوير منتجات حرفية مستوحاة من التراث بروح عصرية، والإسهام في تنمية الاقتصاد الإبداعي في إمارة عجمان.