«اللوفر أبوظبي» يشارك في «حكايتنا»

انطلقت، أمس، فعاليات المخيّم الصيفي لمنطقة السعديات الثقافية، بعنوان «حكايتنا»، في رحلة يخوضها الأطفال عبر ثلاث وجهات ثقافية رائدة في المنطقة، وهي: متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ليتعرّفوا من خلالها إلى عجائب المنطقة الثقافية في السعديات، وبدايات الحياة على كوكب الأرض، وقوة الإبداع الإنساني عبر العصور، فضلاً عن القصص التي أسهمت في تشكيل هوية دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويخوض المشاركون من خلال أنشطة تفاعلية ومشروعات إبداعية متنوّعة، تجارب مستوحاة من محاور مختلفة، تجمع بين النباتات والحيوانات، والمناظر الطبيعية.