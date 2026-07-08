فتح باب التسجيل في الموسم الـ 12 من «أمير الشعراء»

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث فتح باب التسجيل للمشاركة في الموسم الـ12 من برنامج «أمير الشعراء»، أحد أبرز البرامج الثقافية المتخصصة في الشعر العربي الفصيح، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج، وحتى السادس من أغسطس المقبل.

ودعت الهيئة الشعراء والشاعرات من مختلف أنحاء الوطن العربي إلى اغتنام فرصة المشاركة في البرنامج، الذي أصبح منصة رائدة لاكتشاف الأصوات الشعرية الجديدة، وتقديمها إلى الجمهور العربي.

ووفقاً لشروط الترشح، يُشترط ألّا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، وأن يرسل قصيدة عمودية مطبوعة لا يزيد عدد أبياتها على 20 بيتاً ولا يقل عن ثمانية أبيات، أو قصيدة تفعيلة لا يزيد عدد مقاطعها على مقطعين، على ألّا يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً ولا يقل عن 10 أسطر، كما يتوجب على المشارك إرسال سيرة ذاتية مختصرة، تتضمن تاريخ الميلاد، ونشاطاته، وإنجازاته الأدبية، إضافة إلى عنوانه، وبيانات التواصل، وإرفاق صورة من جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن عام كامل، وصورة شخصية للمعاملات الرسمية، مع استكمال نموذج التسجيل الإلكتروني.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب «أمير الشعراء»، وبردة الشعر التي تُمثّل الإرث التاريخي للعرب، وخاتم الإمارة، إضافة إلى جائزة نقدية قيمتها مليون درهم، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف درهم، والثالث 300 ألف درهم، والرابع 200 ألف درهم، والخامس 100 ألف درهم، والسادس 50 ألف درهم.