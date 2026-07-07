«الأرشيف» ينظم ندوة «الأسرة وصناعة المبدعين»

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة افتراضية بعنوان «الأسرة وصناعة المبدعين»، ضمن موسمه الثقافي 2026، بالتزامن مع عام الأسرة، وفي إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ الوعي بدور الأسرة في بناء الإنسان وتنمية قدراته الإبداعية، وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية، في الندوة، أن الأسرة تُمثّل الركيزة الأساسية في اكتشاف المواهب وصناعة المبدعين، وأن توفير بيئة أسرية داعمة للإبداع، يسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

واستهدفت الندوة تسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة في اكتشاف القدرات الإبداعية لدى الأبناء وتنميتها، وتعزيز الممارسات التربوية التي تسهم في بناء بيئة أسرية محفزة على التفكير الخلّاق والابتكار.